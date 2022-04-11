Як підготувати цибулини гладіолусів до весняної посадки

Щоб квіти були сильними та здоровими, важливо правильно підготувати посадковий матеріал.

Як підготувати цибулини до посадки / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Збираєтесь висаджувати цибулини, що перезимували, або купуєте в магазині – перед посадкою у ґрунт їх потрібно обробити. Як правильно це зробити, щоб гладіолуси швидко укоренилися , пішли у зріст і порадували рясним цвітінням, читайте у нашій статті.

Як підготувати цибулини гладіолусів: лайфхаки

Лайфхак 1. Терміни

Гладіолуси можна висаджувати у квітні-травні / Фото: pinterest

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Цибулини гладіолусів дістають зі сховища приблизно за 2-4 тижні до передбачуваної дати висадки у землю. Поворотні весняні заморозки вже мають пройти, а ґрунт на глибині 8-10 см має прогрітися до +8-10 градусів. Це може бути друга половина квітня або початок травня. Можете орієнтуватися на час висадження помідорів.

Лайфхак 2. Очищення

Цибулини мають бути чистими та здоровими / Фото: pinterest

Огляньте цибулини і обережно очистіть від верхніх сухих лусочок і залишків донця, при цьому не пошкодивши паросток. У здорових цибулин має бути чистий і гладкий вигляд . Також на них не повинно бути пошкоджень та ознак будь-яких захворювань.

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Невеликі плями на поверхні цибулин можуть виявитися паршою . Уражені місця можна обрізати до здорової тканини, змастити зеленкою або обробити товченим вугіллям.

Якщо цибулини виглядають, як пересушені, мучнисті та шорсткі – це ознака трипсів , і таких рослин краще позбутися.

Вдавлені коричневі плями на цибулинах свідчать про фузаріоз – такі екземпляри також навряд чи вдасться вилікувати.

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Лайфхак 3. Яровізація

Сонячне світло прискорить зростання / Фото: pinterest

Очищені цибулини потрібно викласти у прохолодне світле місце, але не під прямі сонячні промені, паростками вгору. Це активізує ростові бруньки , цибулини швидше укоріняться і зацвітуть. Під дією світла цибулини позеленіють і краще протистоятимуть грибковим захворюванням та шкідникам. До моменту висадки у ґрунт цибулина гладіолуса повинна мати паростки 3-5 см і набряклі кореневі горбки.

Лайфхак 4. Замочування

Як протруювати цибулини гладіолусів / Фото: pinterest

Якщо ви впевнені у здоров'ї та якості цибулин, то їх можна і не обробляти. Але якщо на цибулинах були пошкодження, то перед висадкою в землю їх потрібно протруїти 20-30 хвилин у розчині фунгіциду, мідного купоросу або у марганцівці. Це стане профілактикою хвороб. Також після знезараження посадковий матеріал можна вимочити у розчині стимулятора росту, особливо якщо паростки не з'явилися в процесі яровізації.

Лайфхак 5. Пророщування

Гладіолуси не потребують пророщування / Фото: pinterest

А ось пророщувати гладіолуси перед висаджуванням не потрібно. Ці квіти досить швидко зацвітають, встигають повністю визріти та закласти квіткові бруньки. Але якщо цибулини проросли вже у процесі зберігання, то їх бажано посадити в горщики із землею, а вже потім перевалити у відкритий ґрунт, коли дозволить погода. Щоб стримати зростання цибулин раніше часу, їх потрібно помістити у прохолодне місце – не вище +4°С, наприклад, у холодильник.

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