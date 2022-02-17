Як підготувати сад до весни: 10 важливих справ

Роботи в саду вистачає навіть взимку, зате прихід березня не застане дачників зненацька.

Як підготувати сад до весни / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Останні холодні зимові дні перед потеплінням корисно використати, щоб підготувати ділянку до весни . Вони пройдуть непомітно, і незабаром рослини прокинуться від зимового сну, підуть у зріст, і почнеться багато клопоту: посів, обрізка, посадка, щеплення, підкормка тощо. Отже, вже зараз слід починати готувати сад.

Як підготувати ділянку до весни: лайфхаки

Лайфхак 1. Огляд

Перш ніж приступати до кардинальних дій і серйозної роботи, здійсніть прогулянку своїм садом і проведіть у ньому ревізію . Після такого первинного огляду буде зрозуміло, як рослини пережили зиму, яким із них потрібна допомога, що куди пересадити, що де спиляти тощо.

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Лайфхак 2. Прибирання

Далі приступайте до наведення ладу в саду. Очистіть його від сміття, листя, гілок та шкідників – всього, що залишилося з осені та накопичилося за зиму. Якщо у вас ще немає місця для компостної кучі , обладнайте його. І тоді садове сміття, торішнє листя, мульчу, погані плоди можна скидати в нього для майбутнього добрива.

Лайфхак 3. Інвентар

Заздалегідь перевірте стан садового інвентарю , щоб у розпал сезону не відволікатися на зламаний секатор або тупу лопату. За потреби купіть нові інструменти.

Лайфхак 4. Огорожа

Те саме стосується альтанки, паркану або шпалер. Коли почнеться сезон посадки та обрізки садових культур, вам ніколи буде ними займатися. Так що підремонтуйте та освіжіть технічні споруди у саду.

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Лайфхак 5. Бочка для води

Весна – зазвичай дощова пора. Тож не варто втрачати такий цінний для рослин продукт, як тала та дощова вода . Встановіть бочку під ринвою, щоб зібрати її якомога більше.

Лайфхак 6. Побілка

Відлиги наприкінці зими дуже оманливі і можуть змінитися повторними заморозками навіть із настанням календарної весни. Різкі перепади температури небезпечні, особливо для плодових дерев. Щоб захистити кору від пошкоджень, побіліть дерева.

Лайфхак 7. Мульчування

На стику зимово-весняного сезону, коли сніг вже зійшов, але ймовірність похолодання ще велика, важливо додатково утеплити рослини . Мульчування ствольних кіл допоможе зберігати тепло, а з початком вегетаційного періоду затримає зростання бур'янів.

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Лайфхак 8. Щеплення

У лютому вже можна займатися щепленням плодових дерев . Діставайте заготовлені з осені черешки та підщепи і приступайте до процедури.

Лайфхак 9. Добрива

Коли земля розмерзнеться, і з неї зійде сніг, а рослини ще не підуть у зріст, внесіть добрива в ґрунт. Завдяки йому молоді рослини отримають сили для активного зростання .

Лайфхак 10. План посадок

Якщо ви планували змінити розташування рослин, то після ревізії саду складіть план посадок, намалюйте схему, вивчіть правила сівозміни, яка є чергуванням культур на ділянці.

Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.