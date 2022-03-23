Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Корм для тварин

Очищаємо воду

Сад і город

Небезпечний ботулізм

Еміграція до Латвії

Пологи під час війни
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Мітки для грядок: ТОП-10 лайфхаків для городу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 19:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мітки для саду та городу можна зробити з будь-яких підручних засобів: яскраві ідеї з фото
Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Мало грамотно розбити город на дільниці і підготувати землю до висадження рослин, важливо ще й не забути, що де на ньому росте. Адже різні культури сходять по-різному і вимагають індивідуального догляду.

Щоб нічого не переплутати і не забути, пропонуємо вам власноруч виготовити садові мітки-нагадування. Для цього вам знадобляться підручні засоби – це економно і красиво.

Реклама

Як зробити маркери для городу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Залізна напоминалка

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

У таких господарських садівників ложки ніколи не будуть порожніми. Написи на метал можна намалювати, а можна наклеїти.

  • Лайфхак 2. Дерев'яні ложки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Реклама

Для городніх маркерів крім непотрібних залізних можна використовувати і дерев'яні ложки. На таких зручніше малювати.

  • Лайфхак 3. Виделки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Непотрібні в господарстві виделки теж можна пустити в расход. А для безпеки наколіть на них пробки і зробіть написи.

Реклама
  • Лайфхак 4. Тарілки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Раз вже у хід пішов посуд, не обходьте увагою тарілки – разові, металеві або пластикові. Ними можна "вбити двох зайців" відразу. По-перше, нагадати собі про посадку. А по-друге, якщо закріпити тарілки так, щоб на вітрі вони шуміли і торохтіли, то ви отримаєте функціональні відлякувачі на городі.

  • Лайфхак 5. Камінці

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Підберіть камінчики, які за формою будуть схожі на висаджені овочі, розфарбуйте їх і зробіть написи.

  • Лайфхак 6. Ще одні камінці

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Камені можна оформити і по-іншому: хіба можна пройти повз грядок з такими зворушливими личками без посмішки? Будьте готові періодично поповнювати свої запаси, тому що такі овочі сподобаються і дітям, і гостям.

  • Лайфхак 7. Творчий підхід

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Якщо під рукою не виявилося каменів, зробіть овочі з пластиліну або маси для ліплення, причому разом із дитиною. Наштрикніть готові фігурки на шпажки – на городі їх буде видно здалеку. У кого морквини і помідори більше схожі на оригінал?

  • Лайфхак 8. Пластикові ярлички

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Можна виготовити городні маркери з пластикових пляшок, пофарбованих акриловими фарбами або лаком. Такі таблички будуть довговічними і не розкиснуть від дощу і поливу.

  • Лайфхак 9. Прищіпки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Для креативного нагадування вам знадобляться прищіпки. Розпишіть на них всі свої овочі та причепіть на увіткнені в землю гілочки.

  • Лайфхак 10. Кольорові мітки

Садові маркери власноруч
Садові маркери власноруч / Фото: Pinterest

Щоб, вийшовши в город, кожного разу не вчитуватися в написи, можна не тільки підписати палички, але і розфарбувати їх у різні кольори. Такі нагадування буде видно навіть здалеку.

Раніше ми розповідали, як зробити маркери для посіву: ТОП-5 практичних варіантів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
21 — 27 березня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти