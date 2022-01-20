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Як правильно обрізати дерева взимку: практичні поради садівникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 січня, 16:54
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Взимку всі життєві процеси в рослинах уповільнюються, і знижується ризик травмування деревв
Зимова обрізка дерев знижує ризик зашкодити рослинам
Зимова обрізка дерев знижує ризик зашкодити рослинам / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви не встигли обрізати дерева восени, у вас є можливість зробити це взимку. За допомогою обрізки дерев можна сформувати зручну та здорову крону , прибрати осередки хвороб та гнізда шкідників.

Зимове обрізання має свої переваги. Річ в тім, що саме в цей період рослини перебувають у стані найбільшого спокою, і значно знижується ризик завдати їм шкоди . Гілки без листя краще проглядаються і легше помітити усі проблемні зони. Також уповільнений розвиток патогенних мікроорганізмів, що зменшує ризик зараження дерев. Та й деревина легше спилюється, якщо надворі невеликий мінус.

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Тож, якщо дозволяють погодні умови, садок не занесений снігом і не дуже холодно, не нижче -5, то можете сміливо обрізати дерева саме зараз – до початку весняного руху соку.

Як обрізати дерева взимку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сухі гілки

Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash
Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash

В першу чергу видаліть сухі, а також хворі гілки та нарости, незалежно від того, де вони розташовані. Всю процедуру важливо робити гострими інструментами.

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  • Лайфхак 2. Пагіння (поросль)

Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash
Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash

Зріжте поросль біля основи стовбура, а також вовчки , які з'явилися із сплячих бруньок, вони не плодоносять, але загущають крону. Ці гілки забирають зайві соки у дерева, але не дають користі.

  • Лайфхак 3. Гілки всередині крони

Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash
Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash

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Видаліть ті пагони, які ростуть всередину крони . Але слідкуйте, щоб зрізати не більше чверті від їхньої загальної кількості. Також спиляйте гілки, що перехрещуються і труться.

  • Лайфхак 4. Укорочування гілок

Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash
Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash

Торішні гілки варто укоротити приблизно на третину , роблячи зріз над бруньками. Ця процедура надасть дереву гарної форми і допоможе стимулювати розвиток нових плодових гілок.

  • Лайфхак 5. Послідовне видалення гілок

Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash
Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash

Якщо ви хочете омолодити та спиляти на дереві не одну, а кілька великих гілок, не робіть цього одночасно. Краще розтягнути процедуру на 2-3 роки , щоб зменшити стрес для рослини.

  • Лайфхак 6. Обробка дерев

Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash
Як обрізати дерева взимку / Фото: unsplash

Важливо, щоб після обрізки всі спили та зрізи підсохли , і в них не розвивалися бактерії. А тому варто обробити гілки та стовбури спеціальною бактерицидною пастою, яка не загусне навіть при низьких температурах. А навесні зробіть сезонну обробку від хвороб та шкідників.

Раніше ми розповідали, як врятувати зламане дерево взимку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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