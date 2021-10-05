Як правильно очистити теплицю восени: важливі етапи

Щоб теплиця служила не один рік, важливо правильно очищати її в кінці сезону і заздалегідь готувати до весни

Як готувати теплицю до зими / Фото: Колаж: Сьогодні

Зібрали врожай, відправили його на переробку та зберігання, тепер настав час подбати і про теплицю. Важливо правильно її почистити, помити, укріпити, підготувати до зими і майбутнього сезону. А потім можна чекати на весну і висаджувати в теплицю нову розсаду.

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Лайфхак 1. Продезінфікувати бадилля

Как очистить теплицу / Фото: pinterest

Після того, як в теплиці зібраний урожай, потрібно прибрати бадилля. Але перш його слід обробити фунгіцидними препаратами, щоб ліквідувати всі хвороби і грибкові інфекції, які були у рослин протягом минулого сезону. Так ви зможете уникнути попадання зараженої патогенної мікрофлори не лише в теплицю, а й по всій ділянці. Зробіть розчин відповідно до інструкції і обробіть рослини, грунт і мульчу. Потім закрийте теплицю і залиште на добу, щоб фунгіцидний препарат ефективно попрацював.

Лайфхак 2. Прибрати сміття

Як очистити теплицю / Фото: pinterest

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Після дезінфекції можна сміливо виносити з теплиці все сміття, бадилля, корінці, бур'яни, мульчу. Можна віднести все на компостну кучу. Але якщо ви бажаєте назовсім позбутися патогенних мікроорганізмів, бактерій, шкідників і личинок, які накопичилися за сезон, бажано все сміття спалити. Також із теплиці видаляються всі шпагати, мотузки, опори та інші засоби підв'язування.

Лайфхак 3. Очистити теплицю

Як очистити теплицю / Фото: pinterest

Теплицю слід помити ззовні і всередині. Зовнішню сторону достатньо обробити простою водою зі шланга, очищаючи її від налиплого бруду, павутини, листя та іншого сміття. При цьому не використовуйте агресивних хімікатів та абразивних чистячих засобів, щоб не зіпсувати і не подряпати полікарбонат. А всередині для обробки теплиці вам знадобиться вода і перекис водню із розрахунку 100 мл на 10 л води. Це допоможе краще продезинфікувати приміщення. Не використовуйте для обробки теплиці йод, щоб пластик не пожовтів.

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Лайфхак 4. Обробити грунт

Як очистити теплицю / Фото: pinterest

Землю бажано скопати приблизно на лопату вглиб і потім обробити мідним купоросом або розчином марганцівки. Якщо теплиці вже більше 5 років, слід оновити в ній грунт, для чого знімається шар завтовшки 20-30 см, а замість нього завозиться новий родючий грунт. Щоб поліпшити якість грунту, корисно висадити в теплиці сидерати. Ці рослини розпушують корінням землю, збагачують мінералами, а після скошування і загортання насичують її азотом. В результаті до весни ви отримаєте натуральне підгодовування для землі.

Лайфхак 5. Зміцнити теплицю

Як очистити теплицю / Фото: pinterest

Навіть якщо у вас міцна теплиця, вона може прогнутися і навіть зламатися під вагою снігу взимку. А тому варто заздалегідь її укріпити. Підведіть під каркас вертикальні стійки на відстані приблизно 1,5-2 м одна від одної, щоб вони його підпирали.

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