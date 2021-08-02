Як правильно збирати врожай ягід і фруктів

Абрикоси відкручують, виноград зрізають, а полуницю щипають – як іще збирають ягоди і фрукти

Як правильно збирати ягоди і фрукти

Ми вже розповідали вам про чудові пристосування, завдяки яким у рази полегшується збирання врожаю. Але навіть така очевидна робота, як зірвати яблуко з гілки або малину з куща має свої нюанси. Як це робити правильно? Читайте в нашій статті.

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Як збирати ягоди і фрукти: лайфхаки

Лайфхак 1. Як збирати смородину

Як тільки червона, рожева і біла смородина досягають стадії стиглості, їх масово знімають з кущів. Зривають урожай прямо з кистями, прищипуючи ніжку у місця кріплення до гілки. А ось чорну смородину збирають в основному окремо ягодами, причому, в кілька етапів – через 7-10 днів.

Лайфхак 2. Як збирати малину

Малина встигає не за один раз, а поступово. Тому її збирають кожні 2-3 дні протягом довгого періоду. Найкраще це робити рано вранці або ввечері, але обов'язково без роси. Найчастіше ягоди знімаються без плодоніжок, легким натисканням на плоди. Малина дуже ніжна, тому її краще розміщувати в невеликі кошики не дуже товстим шаром.

Лайфхак 3. Як зривається агрус

Агрус зривають окремими ягодами. Залежно від сорту його можна збирати у різний період зрілості. Ягоди з тонкою шкіркою укладають в тару не більше 3 кг, а товстошкірі ягоди витримують тиск до 10 кг.

Лайфхак 4. Збір черешні

Рвати стиглу черешню слід акуратно, не пошкоджуючи букетні гілочки. Інакше наступного роу врожай буде гіршим. При цьому багато хто збирає ягоди саме з плодоніжкою – так урожай зберігається довше. Також є рекомендація зрізати плодоніжки черешні ножицями, але майте на увазі, що, підсихаючи, гострі краї гілочок можуть протикати та псувати ягоди.

Лайфхак 5. Як збирати яблука, груші, айву

Всі ці плоди потрібно знімати, захоплюючи всією рукою і повертаючи від низу до верху, натиснувши вказівним пальцем на місце з'єднання з гілкою. Так вони менше пошкоджуються і максимально зберігається шар воскового нальоту на плодах, який забезпечує їхнє тривале зберігання.

Лайфхак 6. Як правильно зривати абрикоси, персики, сливи

Достиглі плоди при натисканні можна пошкодити, а тому для кращого збереження їх бажано також захоплювати всією рукою, причому працювати краще в рукавичках. Плоди начебто провертають навколо своєї осі і відламують від гілочки.

Лайфхак 7. Як збирати виноград

Виноград збирають гронами, причому їх не відривають від лози, а зрізають секатором або ножицями. Подальше зберігання винограду залежить від стану воскового нальоту на ягодах, який бажано якомога менше чіпати. Перезрілий виноград, який сиплеться з грон, відразу ж пускають на переробку.

Лайфхак 8. Збір полуниці

Полуницю збирають у міру її дозрівання протягом тривалого періоду. Для перевезення і зберігання ніжні ягоди не зривають без хвостиків, а відщипують нігтями разом із плодоніжкою.

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