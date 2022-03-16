Як правильно скласти карту городу

Схематичний план та розбивка ділянки допоможе отримати найкращий урожай із городу.

Як скласти карту городу / Фото: Unsplash

Перед тим як приступати до посадки рослин у ґрунт, дуже корисно зробити карту городу . Це доволі творчий процес: ви як художник спочатку малюєте ескіз, а потім вже насичуєте свою картину фарбами.

Заздалегідь продуманий город виглядає більш гармонійно, ніж висаджений по ходу, до того ж допомагає уникнути багатьох помилок .

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Як скласти карту городу: лайфхаки

Лайфхак 1. Сівообіг

Карта городу допоможе вам дотримуватися правил сівозміни. Цей процес є чергуванням городних культур на ділянці. За рахунок правильно спланованої висадки та зміни ділянок можна отримати хороший урожай та уберегти рослини від виснаження. Головне – зберегти свій первісний план , а потім щороку звірятися з ним, щоб у потрібному порядку міняти рослини.

Лайфхак 2. Сусідство

Як скласти карту городу / Фото: unsplash

Найзручніше спочатку на аркуші паперу зробити схематичний малюнок, причому олівцем, а вже потім навести його яскравіше. Створюючи план, ви зможете легко його коригувати. До того ж у вас буде можливість ретельніше підібрати сусідство рослин , адже не всі уживаються одна з одною.

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Лайфхак 3. Схема

Як скласти карту городу / Фото: pinterest

Карта городу дозволить зрозуміти, скільки землі у вас для посадки овочів . Виміряйте свої грядки та намалюйте план у зменшеному масштабі із дотриманням пропорцій. Високі грядки також включіть у план.

Лайфхак 4. Терміни посіву

Перевірте строки посіву вибраного насіння та терміни збирання врожаю. Адже рослини відрізняються за своїм вегетаційним періодом . Одні ви встигнете посадити двічі, поки інші визріють лише один раз. Також ця інформація стане в нагоді, якщо ви за один сезон кілька разів використовуєте грядки під різні культури.

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Лайфхак 5. Сонце

Як скласти карту городу / Фото: unsplash

Дуже важливо послідкувати протягом дня, які ділянки на городі освітлені сонцем і наскільки інтенсивно. Це допоможе вибрати оптимальне місце для світлолюбних рослин і тих, які більше віддають перевагу тіні. І не забудьте про дерева по сусідству, які влітку вкриються густим листям.

Лайфхак 6. Кількість насіння

Щоб раціонально використовувати грядки, вам буде корисна інформація, скільки рослин поміститься на одному квадратному метрі землі .

Культура Кількість насіння/саджанців Баклажан 5-6 саджанців Боби 12-18 насінин Горох 40-60 насінин Кукурудза 8-10 насінин Кабачок 1-2 саджанці Капуста білокачанна 2-4 саджанці Цвітна капуста 5-6 саджанців Морква 100-150 насінин Огірок 10-20 насінин Перець солодкий 6-8 саджанців Петрушка 80-120 насінин Помідори 4-6 саджанців Редіс 120-150 насінин Редька 40-70 насінин Ріпа 40-50 насінин Салат 60-100 насінин Буряк 40-60 насінин Гарбуз 1 саджанець кріп 150-300 насінин Квасоля 22-25 насінин

Раніше ми розповідали, як захистити рослини від весняних заморозків.