Як правильно скласти карту городу

Перед тим як приступати до посадки рослин у ґрунт, дуже корисно зробити карту городу . Це доволі творчий процес: ви як художник спочатку малюєте ескіз, а потім вже насичуєте свою картину фарбами.
Заздалегідь продуманий город виглядає більш гармонійно, ніж висаджений по ходу, до того ж допомагає уникнути багатьох помилок .
Як скласти карту городу: лайфхаки
- Лайфхак 1. Сівообіг
Карта городу допоможе вам дотримуватися правил сівозміни. Цей процес є чергуванням городних культур на ділянці. За рахунок правильно спланованої висадки та зміни ділянок можна отримати хороший урожай та уберегти рослини від виснаження. Головне – зберегти свій первісний план , а потім щороку звірятися з ним, щоб у потрібному порядку міняти рослини.
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- Лайфхак 2. Сусідство
Найзручніше спочатку на аркуші паперу зробити схематичний малюнок, причому олівцем, а вже потім навести його яскравіше. Створюючи план, ви зможете легко його коригувати. До того ж у вас буде можливість ретельніше підібрати сусідство рослин , адже не всі уживаються одна з одною.
- Лайфхак 3. Схема
Карта городу дозволить зрозуміти, скільки землі у вас для посадки овочів . Виміряйте свої грядки та намалюйте план у зменшеному масштабі із дотриманням пропорцій. Високі грядки також включіть у план.
- Лайфхак 4. Терміни посіву
Перевірте строки посіву вибраного насіння та терміни збирання врожаю. Адже рослини відрізняються за своїм вегетаційним періодом . Одні ви встигнете посадити двічі, поки інші визріють лише один раз. Також ця інформація стане в нагоді, якщо ви за один сезон кілька разів використовуєте грядки під різні культури.
- Лайфхак 5. Сонце
Дуже важливо послідкувати протягом дня, які ділянки на городі освітлені сонцем і наскільки інтенсивно. Це допоможе вибрати оптимальне місце для світлолюбних рослин і тих, які більше віддають перевагу тіні. І не забудьте про дерева по сусідству, які влітку вкриються густим листям.
- Лайфхак 6. Кількість насіння
Щоб раціонально використовувати грядки, вам буде корисна інформація, скільки рослин поміститься на одному квадратному метрі землі .
Культура
Кількість насіння/саджанців
Баклажан
5-6 саджанців
Боби
12-18 насінин
Горох
40-60 насінин
Кукурудза
8-10 насінин
Кабачок
1-2 саджанці
Капуста білокачанна
2-4 саджанці
Цвітна капуста
5-6 саджанців
Морква
100-150 насінин
Огірок
10-20 насінин
Перець солодкий
6-8 саджанців
Петрушка
80-120 насінин
Помідори
4-6 саджанців
Редіс
120-150 насінин
Редька
40-70 насінин
Ріпа
40-50 насінин
Салат
60-100 насінин
Буряк
40-60 насінин
Гарбуз
1 саджанець
кріп
150-300 насінин
Квасоля
22-25 насінин
Раніше ми розповідали, як захистити рослини від весняних заморозків.