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Як застосовувати золу на городі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 травня, 16:32
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Добриво, стимулятор росту, нейтралізатор ґрунту і навіть захист від шкідників.
Як використовувати золу на ділянці
Як використовувати золу на ділянці / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Цінний натуральний компонент для зростання, захисту та розвитку рослин знаходиться прямо у вас під ногами – це зола. Ми розповімо вам, чим корисна зола і як її можна застосовувати у саду та городі.

Зола виходить після спалювання рослинних залишків і містить у собі калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, сірку, кремній, бор, марганець та безліч інших корисних макро- та мікроелементів, які легко засвоюються рослинами.

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Як використовувати золу у вигляді добрива

Із попелу виходить чудове добриво / Фото: pinterest
Із попелу виходить чудове добриво / Фото: pinterest

Найбільша кількість корисних речовин міститься у золі після спалювання листяних та хвойних дерев, соломи хлібних злаків, стебел соняшника.

  • Для покращення якості ґрунту золу можна вносити разом із торфом, перепрілого гною, компостом.
  • Також золу зручно використовувати для рідкого підживлення посадок навесні та влітку у вигляді водного розчину із розрахунку 2 склянки порошку на 10 л води. Цим розчином поливають грядки, клумби, газони.
  • Для сухого підживлення золу насипають у посадочні ями – у середньому 3/4 склянки на 1 кв. м землі.

Як нейтралізувати грунт золою

Порошок після згорілої органіки, особливо торфу – гарна альтернатива вапну , яка гасить зайву кислотність ґрунту, нейтралізуючи його рН. Для цих цілей золу краще вносити в ґрунт восени із розрахунку 3 склянки на 1 кв. м і добре розпушити граблями. Таким чином, зола перемішається з верхнім шаром ґрунту, і її не здуває вітром.

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Як застосовувати золу проти шкідників

Зола бореться із шкідниками / Фото: pinterest
Зола бореться із шкідниками / Фото: pinterest

Використання порошку у чистому вигляді, в суміші з тютюновим пилом або водні настої золи ефективні у боротьбі з грибковими захворюваннями та проти різних шкідників : мурах, слимаків, колорадських жуків, капустяної та цибульної мухи, земляних блішок тощо.

Сухим порошком посипають місця скупчення шкідників на ділянці із розрахунку 2 склянки на 1 кв. м.

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А для обробки рослин від хвороб готують мильно-зольний розчин: 3 кг дрібної просіяної золи заливають 10 л гарячої води, настоюють під кришкою два дні і проціджують. Потім у 500 мл гарячої води розчиняють 40 г дьогтярного або господарського мила, змішують із настоєм золи і обприскують культури.

Як стимулювати золою ріст рослин

Зольний настій з успіхом застосовують для передпосівної обробки насіння . Для цього в 1 л води розводять 20 г золи, залишають настоюватися під кришкою на один день, а потім проціджують. У цьому стимуляторі росту можна замочувати насіння томатів, огірків, баклажанів, а також обробляти бульби та цибулини.

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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