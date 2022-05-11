Як застосовувати золу на городі

Цінний натуральний компонент для зростання, захисту та розвитку рослин знаходиться прямо у вас під ногами – це зола. Ми розповімо вам, чим корисна зола і як її можна застосовувати у саду та городі.
Зола виходить після спалювання рослинних залишків і містить у собі калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, залізо, сірку, кремній, бор, марганець та безліч інших корисних макро- та мікроелементів, які легко засвоюються рослинами.
Як використовувати золу у вигляді добрива
Найбільша кількість корисних речовин міститься у золі після спалювання листяних та хвойних дерев, соломи хлібних злаків, стебел соняшника.
- Для покращення якості ґрунту золу можна вносити разом із торфом, перепрілого гною, компостом.
- Також золу зручно використовувати для рідкого підживлення посадок навесні та влітку у вигляді водного розчину із розрахунку 2 склянки порошку на 10 л води. Цим розчином поливають грядки, клумби, газони.
- Для сухого підживлення золу насипають у посадочні ями – у середньому 3/4 склянки на 1 кв. м землі.
Як нейтралізувати грунт золою
Порошок після згорілої органіки, особливо торфу – гарна альтернатива вапну , яка гасить зайву кислотність ґрунту, нейтралізуючи його рН. Для цих цілей золу краще вносити в ґрунт восени із розрахунку 3 склянки на 1 кв. м і добре розпушити граблями. Таким чином, зола перемішається з верхнім шаром ґрунту, і її не здуває вітром.
Як застосовувати золу проти шкідників
Використання порошку у чистому вигляді, в суміші з тютюновим пилом або водні настої золи ефективні у боротьбі з грибковими захворюваннями та проти різних шкідників : мурах, слимаків, колорадських жуків, капустяної та цибульної мухи, земляних блішок тощо.
Сухим порошком посипають місця скупчення шкідників на ділянці із розрахунку 2 склянки на 1 кв. м.
А для обробки рослин від хвороб готують мильно-зольний розчин: 3 кг дрібної просіяної золи заливають 10 л гарячої води, настоюють під кришкою два дні і проціджують. Потім у 500 мл гарячої води розчиняють 40 г дьогтярного або господарського мила, змішують із настоєм золи і обприскують культури.
Як стимулювати золою ріст рослин
Зольний настій з успіхом застосовують для передпосівної обробки насіння . Для цього в 1 л води розводять 20 г золи, залишають настоюватися під кришкою на один день, а потім проціджують. У цьому стимуляторі росту можна замочувати насіння томатів, огірків, баклажанів, а також обробляти бульби та цибулини.
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