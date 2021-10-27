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Як садити дерева восени: ТОП-8 головних правил

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 жовтня, 18:20
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Якщо саджанці правильно підготувати та посадити, то до весни вони приживуться, добре розвиватимуться і вже незабаром порадують першими плодами.

Восени після збирання врожаю на ділянці ще багато справ. На городі потрібно підготувати ґрунт під нові посіви. А в саду, якщо ви хочете збагатити свою колекцію фруктових дерев, також важливо провести роботу.

Як садити дерева восени, які правила допоможуть вам не припуститися помилок, і щоб дерева добре прижилися, читайте наші лайфхаки.

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Як правильно садити дерево: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Відстань між саджанцями

Як садити дерева восени / Фото: pinterest
Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Бажання посадити рослини густіше, щоб їх більше помістилося на ділянці, призведе до того, що вони затінюватимуть і заважатимуть одне одному. Оптимальною вважається відстань між різними культурами :

  1. для яблуні, груші, черешні, волоського горіха – 4-6 м;
  2. для вишні, сливи, абрикоси, персика, аличі – 3-4 м.
  • Лайфхак 2. Розміри посадкової ями

Важливо, щоб посадкова яма була відповідного розміру для кореня. У надто дрібному корені почнуть загинатися всередину, а не розростатися убік, і це може спровокувати повільний розвиток. Для кожного виду дерев передбачені свої розміри :

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  1. для кісточкових дерев (вишня, черешня, слива, абрикос) глибина – 50-60 см, діаметр – 40-50 см;
  2. для насіннєвих дерев (яблуня, груша) глибина – 80 см, діаметр – 60-80 см.
  • Лайфхак 3. Підготовка посадкової ями

Як садити дерева восени / Фото: pinterest
Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Яму бажано підготувати за 2-3 тижні до висаджування. Починаючи копати, обережно зніміть верхній родючий шар і відкладіть в один бік, а нижній неродючий – в інший. Родючий грунт змішайте з гноєм, що перепрів, або компостом із розрахунку 2 відра добрива для дерева . На дні ями розпушіть землю. У глинисті ґрунти можна додати крупнозернистий пісок, а у піщаний ґрунт – глину. На дно ями корисно укласти шар дерну.

  • Лайфхак 4. Підготовка саджанця

Як садити дерева восени / Фото: pinterest
Як садити дерева восени / Фото: pinterest

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Під час зберігання важливо стежити, щоб корінь у саджанця був вологим . Наприклад, загорнути його в мокру мішковину, але тримати до моменту посадки в приміщенні, що не опалюється. Якщо він виглядає сухим, саджанець можна помістити у воду на кілька годин або на ніч. Безпосередньо перед посадкою потрібно оглянути корінь, видаляючи хворі, поламані частини, занадто довгі відгалуження, які не помістяться в посадкову яму.

  • Лайфхак 5. Коренева шийка

Як садити дерева восени / Фото: pinterest
Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Корінь рослини добре розподіляють по ямі . Потім саджанець засипають підготовленою землею. Висаджуючи дерево, потрібно стежити, щоб місце, де коренева система переходить у стовбур, було трохи вищим за рівень землі.

  1. для яблуні, груші, сливи, абрикоса, персика – підняти на 5-6 см над землею;
  2. для вишні та черешні – підняти на 4-5 см.
  • Лайфхак 6. Кілки

Як садити дерева восени / Фото: pinterest
Як садити дерева восени / Фото: pinterest

При посадці дерева по центру ями розташовують кілок, на який саджанець спиратиметься під час зростання. Його вбивають у землю на глибину 15-20 см. Потім підв'язують саджанець мотузкою у вигляді вісімки, що створює амортизацію при вітрі. Верхівку опори розташовують трохи нижче за рівень крони дерева.

  • Лайфхак 7. Полив

Після висадки саджанці поливають із розрахунку 3-4 відра води на кожне дерево, незалежно від того, наскільки вологий ґрунт. Більше поливати дерева не потрібно до весни.

  • Лайфхак 8. Мульчування

Як садити дерева восени / Фото: pinterest
Як садити дерева восени / Фото: pinterest

Коли вода вбереться, пристовбурні кола потрібно замульчувати торфом, перегноєм, опалим листям, тирсою, компостом або сухою землею. Мульча захистить молоду рослину від морозу та випаровування вологи. Мульчу розташовують у кількох сантиметрах від стовбура дерева .

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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