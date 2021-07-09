Як садити рослини за знаками зодіаку: астрологічні лайфхаки

Коренеплоди, ягоди, фрукти та квіти краще висаджувати в різні місячні дні, щоб вони добре росли і давали багатий урожай.

Як Місяць впливає на рослини / Фото: Unsplash

Місяць впливає не тільки на людину, але і на рослини. Різні його фази, а також знаки зодіаку, в які він переходить, по-своєму впливають на ту чи іншу культуру.

Мало просто поливати й удобрювати город. Важливо також стежити за станом Місяця і садити рослини в певні місячні дні, тоді вони не хворітимуть, зате будуть краще рости і плодоносити, даючи гарний урожай.

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Запам'ятати вплив Місяця зовсім нескладно. Зростаючий Місяць спостерігається два тижні, з моменту молодика і до повні. В цей час, подібно морським припливам, соки в рослинах прямують вгору. На зростаючий Місяць несприятливі пересадки. Спадний Місяць настає з моменту повні і до молодика. Тоді, навпаки, соки зосереджені в коренях, і в цей час можна пересаджувати рослини.

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Як садити рослини за знаками зодіаку: лайфхаки

Лайфхак 1. Коли садити листові рослини

Коли Місяць перебуває під впливом водяних знаків зодіаку Рак, Скорпіон, Риби – сприятливо висаджувати листові культури: капусту, в т.ч. декоративну; цибулю на зелень, мангольд, пряні трави, петрушку, селеру, базилік, люцерну, салати, живокіст, ревінь, спаржу, шпинат, всі декоратівні, трав'янисті, газонні трави.

Лайфхак 2. Коли садити коренеплоди

Коли Місяць перебуває під впливом земляних знаків зодіаку Телець, Діва, Козоріг – можна садити картоплю, кореневі селеру і петрушку, цибулю на ріпку, моркву, пастернак, редис, редьку, ріпу, буряк, топінамбур, хрін, чорний корінь, часник тощо.

Лайфхак 3. Коли садити плодово-ягідні і зернові рослини

Якщо Місяць розташований у вогненних знаках зодіаку Овен, Лев, Стрілець – добре висаджувати кавуни, гарбузи, баклажани, дині, огірки, патисони, помідори, перець, кабачки, боби, горох, квасолю, сочевицю, сою, кукурудзу, зернові, абрикос, вишню, черешню, грушу, персик, сливу, виноград, яблуню , горобину, ліщину, ожину, аґрус, малину, смородину, суницю тощо.

Лайфхак 4. Коли садити квіткові рослини

Розташування Місяця в повітряних знаках зодіаку Близнята, Терези, Водолій – допомагає краще рости артишоку, брокколі, соняшнику, льону, декоративній цибулі, лаванді, трояндам, ромашці, всім красивоквітучим рослинам.

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