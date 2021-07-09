Як садити рослини за знаками зодіаку: астрологічні лайфхаки

Місяць впливає не тільки на людину, але і на рослини. Різні його фази, а також знаки зодіаку, в які він переходить, по-своєму впливають на ту чи іншу культуру.
Мало просто поливати й удобрювати город. Важливо також стежити за станом Місяця і садити рослини в певні місячні дні, тоді вони не хворітимуть, зате будуть краще рости і плодоносити, даючи гарний урожай.
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Запам'ятати вплив Місяця зовсім нескладно. Зростаючий Місяць спостерігається два тижні, з моменту молодика і до повні. В цей час, подібно морським припливам, соки в рослинах прямують вгору. На зростаючий Місяць несприятливі пересадки. Спадний Місяць настає з моменту повні і до молодика. Тоді, навпаки, соки зосереджені в коренях, і в цей час можна пересаджувати рослини.
Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах
Як садити рослини за знаками зодіаку: лайфхаки
- Лайфхак 1. Коли садити листові рослини
Коли Місяць перебуває під впливом водяних знаків зодіаку Рак, Скорпіон, Риби – сприятливо висаджувати листові культури: капусту, в т.ч. декоративну; цибулю на зелень, мангольд, пряні трави, петрушку, селеру, базилік, люцерну, салати, живокіст, ревінь, спаржу, шпинат, всі декоратівні, трав'янисті, газонні трави.
- Лайфхак 2. Коли садити коренеплоди
Коли Місяць перебуває під впливом земляних знаків зодіаку Телець, Діва, Козоріг – можна садити картоплю, кореневі селеру і петрушку, цибулю на ріпку, моркву, пастернак, редис, редьку, ріпу, буряк, топінамбур, хрін, чорний корінь, часник тощо.
- Лайфхак 3. Коли садити плодово-ягідні і зернові рослини
Якщо Місяць розташований у вогненних знаках зодіаку Овен, Лев, Стрілець – добре висаджувати кавуни, гарбузи, баклажани, дині, огірки, патисони, помідори, перець, кабачки, боби, горох, квасолю, сочевицю, сою, кукурудзу, зернові, абрикос, вишню, черешню, грушу, персик, сливу, виноград, яблуню , горобину, ліщину, ожину, аґрус, малину, смородину, суницю тощо.
- Лайфхак 4. Коли садити квіткові рослини
Розташування Місяця в повітряних знаках зодіаку Близнята, Терези, Водолій – допомагає краще рости артишоку, брокколі, соняшнику, льону, декоративній цибулі, лаванді, трояндам, ромашці, всім красивоквітучим рослинам.
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