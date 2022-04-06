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Як садити часник навесні: поради дачникам

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6 квітня, 11:40
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Часник з успіхом висаджують двічі на рік – навесні та восени.
Як готуватися до посадки часнику
Як готуватися до посадки часнику / Фото: Колаж: Сьогодні

На відміну від озимого часнику весняний або ярий менше хворіє, має більш м'який і не надто ядрений смак і набагато краще зберігається .

Весняний часник має свої особливості вирощування. Коли садити ярий часник , як підготувати грунт і що потрібно зробити з грядками, читайте в наших лайфхаках.

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Як садити часник навесні: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Терміни посадки часнику

Коли можна садити часник / Фото: pinterest
Коли можна садити часник / Фото: pinterest

Часник садять, починаючи із середини квітня – на початку травня. Земля має прогрітися до 5-10°С . Важливо не затягувати з посадкою, тому що вегетаційний період весняного часнику триває довше, ніж у озимого – близько 90-100 днів замість 75-90. Тож для зростання йому треба встигнути набратися сили.

  • Лайфхак 2. Де висаджувати часник

Місце краще вибирати на сонячному боці , можна на височини, але захищене від протягів. Для хорошого врожаю часник краще садити на грядки після огірків, кабачків, ранньої та цвітної капусти, гарбуза, бобових. Також часник любить сидерати. А ось після картоплі, помідорів, моркви, зелені, цибулі, а також самого часнику її не варто висаджувати, бо вона може заразитися хворобами попередників.

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  • Лайфхак 3. Підготовка ґрунту

Як підготувати ґрунт для часнику / Фото: скріншот з YouTube/Садовий Гід
Як підготувати ґрунт для часнику / Фото: скріншот з YouTube/Садовий Гід

Часник більше любить пухкий родючий грунт із нормальною чи зниженою кислотністю. Оптимально – легкий суглинок із нейтральною кислотністю, рН близько 6,5-7,0. Якщо ґрунт кисліший, ґрунт потрібно вапнувати, якщо більш лужний – додати золу. Якщо ви не вносили на ділянку органіку ще з осені, то зробіть це разом із перекопуванням ґрунту за два тижні до посадки з розрахунку 10 кг перегною на 1 м кв. ділянки.

  • Лайфхак 4. Підготовка посадкового матеріалу

Часник розмножується вегетативно – зубчиками. Вибирайте для посадки зубчики, на яких є бруньки з точкою росту та зачатками листя. Перед посадкою акуратно розділіть цибулини та відберіть найбільші та здорові зубчики без пошкодженої оболонки. Загорніть їх у вологу тканину і помістіть на тиждень у прохолодне місце, наприклад, на нижню полицю холодильника. це прискорить процес проростання . Безпосередньо перед посадкою замочіть їх у теплій воді не більше ніж на 12 годин.

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  • Лайфхак 5. Як садити часник

Як підготувати ґрунт для часнику / Фото: pinterest
Як підготувати ґрунт для часнику / Фото: pinterest

Садять часник у добре зволожений і розпушений ґрунт неглибоко, приблизно на 3-4 см углиб у підготовлені борозенки. Якщо грунт недостатньо пухкий, на дно борозенки можна насипати суміш піску та золи. Зубчики розташовують денцем вниз приблизно через 5-6 см один від одного, залишаючи відстань між рядками в 15-20 см. Вдавлювати часник у ґрунт не потрібно, вкривати плівкою теж не потрібно.

  • Лайфхак 6. Мульчування грядок

Бажано після посадки замульчувати грядки і з часником шаром завтовшки 7-10 см: соломою, що частково розклалася, деревною стружкою, тирсою або сухим подрібненим торфом. Це створить сприятливі умови для зростання та розвитку культури протягом усього вегетаційного періоду, збереже вологу у ґрунті, завадить зростанню бур'янів.

Раніше ми розповідали, як зробити клумби з багаторічників.

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