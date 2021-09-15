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Як зробити теплі грядки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
15 вересня, 18:01
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Бадилля, бур'яни та інші рослинні відходи в теплій грядці перетворюються на біопаливо і добрива, а висадка рослин проводиться набагато раніше.
Як зробити теплі грядки
Як зробити теплі грядки / Фото: Колаж: Сьогодні

Після збирання врожаю багато дачників збирають і викидають органіку, стебла, бадилля. А дарма, бо це гарний матеріал для утеплення рослин і запорука гарного майбутнього врожаю .

Як правильно облаштувати теплі грядки на ділянці, читайте наші лайфхаки.

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Користь від бадилля, бур'янів, скошеної трави, опалого листя і стебел очевидна: такі прошарки для майбутніх рослин виходять економними, простими і екологічно чистими .

При цьому органічні залишки не гниють у компостній купі, віддаючи тепло на вітер, а створюють можливість обігріву для майбутніх сходів і заодно живлять їх .

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Нижні шари теплої грядки, перегниваючи природним чином, стають біопаливом. В результаті у такий грунт можна буде висаджувати рослини на 2-3 тижні раніше , ніж на звичайні грядки.

Як зробити теплі грядки: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вибір місця

Як зробити теплі грядки
Як зробити теплі грядки / Фото: Unsplash

Облаштовуючи теплу грядку, вибирайте відкриті і добре освітлені місця , які згодом виявляться освітленими сонцем, а не під деревами.

  • Лайфхак 2. Полив
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Як зробити теплі грядки
Як зробити теплі грядки / Фото: Pinterest

Для більш активного процесу перегнивання рослин компост має бути весь час вологим . Для цього кожен шар потрібно рясно проливати і стежити, щоб земля не пересихала.

  • Лайфхак 3. Якість

Як зробити теплі грядки
Як зробити теплі грядки / Фото: Pixabay

Збираючи рослинну масу для грядки, уважно дивіться, щоб в неї не потрапило стороннє насіння , а також рослинні залишки, заражені хворобами чи шкідниками.

  • Лайфхак 4. Облаштування грядки

Як зробити теплі грядки
Як зробити теплі грядки / Фото: Pinterest

  1. В обраному місці потрібно зняти верхній родючий шар на глибину приблизно 20-30 см
  2. Потім із пластику або дерева робиться коробка завширшки приблизно 0 ,5-1 м , яка стане основою для грядки.
  3. Ця коробка встановлюється в землю. При бажанні її можна трохи поглибити .
  4. На саме дно поміщаються великі і грубі органічні відходи , які перегниватимуть найдовше і служитимуть дренажем грядки: трухляві дошки і гілки, коріння рослин, грубі стебла тощо.
  5. Наступний шар – це основна маса більш м'яких рослинних відходів : бадилля, бур'яни, харчові недоїдки і лушпиння, гнилі овочі та фрукти тощо.
  6. Зверху поміщають вже готовий садовий компост , який добре перегнив.
  7. А в останню чергу на грядку повертають родючий грунт , якуий спочатку зняли з цього місця.
  • Лайфхак 5. Строки

Як зробити теплі грядки
Як зробити теплі грядки / Фото: Unsplash

Через 3-4 роки весь грунт з каркаса теплої грядки потрібно поміняти на свіжий. При цьому його можна просто розкидати по інших грядках на ділянці.

Дивіться відео, як вибрати найсмачніший кавун:

Раніше ми розповідали, як доглядати за малиною після плодоношення.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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