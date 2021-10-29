Як зберегти петунію до весни

Петунія – ефектна, пишно квітуча і миловидна рослина, що є прикрасою як присадибних ділянок і садів, так і балконів. Багато людей щорічно висівають насіння і висаджують розсаду, але робити це зовсім необов'язково, якщо ви хочете зберегти квіти, які вже є у вас.
Як допомогти петунії перезимувати , які умови їй потрібні для комфортного самопочуття, що робити, щоб навесні не довелося все починати спочатку, читайте наші лайфхаки. Існує кілька нескладних способів зимівлі цієї культури.
Як зберегти петунію взимку: лайфхаки
- Лайфхак 1. Умови для зимівлі петунії
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Щоб петунії було комфортно взимку, кущ, що відцвів, слід залишити в приміщенні з високою вологістю, рясним та тривалим освітленням близько 10 годин на день та температурою приблизно +10-12°С . Полив доволі помірний – не більше двох разів на місяць. Не хвилюйтеся, якщо петунія виглядає погано: на цьому етапі деякі рослини скидають листя.
- Лайфхак 2. Пересадка петунії
Петунія – теплолюбна рослина, а тому важливо встигнути забрати та пересадити квітку з ділянки до настання холодів .
- Обріжте пагони до 15 см .
- Викопайте кущ з невеликою грудкою землі .
- У горщик об'ємом до 3 л покладіть на дно шар дренажу, насипте універсальний ґрунт.
- Пересадіть рослину.
- Лайфхак 3. Петунія у кашпо
Якщо потрібно зберегти петунію, яка росте на відкритому повітрі в кашпо, її не потрібно пересаджувати. Досить просто вкоротити їй пагони та перемістити до приміщення із зазначеними вище умовами.
- Лайфхак 4. Живцювання петунії
Укорінені живці збережуться взимку краще, якщо їм забезпечити тривалий світловий день та систематичний полив.
- Виберіть на кущі кілька здорових і потужних гілок і наріжте живці завдовжки 10 см .
- Потім кожному з них видаліть нижнє листя залишаючи мінімум одну пару міжвузлів.
- Щоб швидше почало рости коріння, можна обробити низ живців фітогормональним препаратом .
- У ємності насипте грунт, зануріть у нього живці на 2-3 см .
- Добре зволожте землю та накрийте плівкою на час укорінення.
- Не забувайте регулярно зволожувати та провітрювати рослини , щоб запобігти утворенню цвілі.
- Приблизно через 1-2 тижні на живцях з'явиться нове листя, після чого плівку можна зняти.
- Через місяць живці прищипують щоб вони дали бічні пагони.
- До весни рослини йдуть у зріст, а тому збільшується полив і додаєються підкормлювання .
- Навесні петунію можна висаджувати на клумби .
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