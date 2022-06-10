Як зберегти життя квітам у вазі: перевірені поради

Подарований від душі букет тішить око і піднімає настрій. І дуже хочеться, щоб квіти простояли якнайдовше .
Існує кілька хитрощів , які допоможуть продовжити життя цій прикрасі, про які ми розповімо у нашій статті.
Як зберегти життя квітам у вазі: лайфхаки
- Перш ніж ставити букет у вазу, зніміть із нього упаковку – цей атрибут на букеті актуальний на момент дарування, а потім целофан і папір заважають квітам.
- Відріжте нижнє листя , що потрапляє у воду – це вбереже квіти від загнивання.
- Воду для букета слід використовувати не з-під крана, а відстояну або кип'ячену .
- Ставлячи квіти у вазу, зробіть косий зріз кожного стебла . В ідеалі це проводиться зі стеблами під водою. Причому не ножицями, а секатором або гострим ножем.
- Щоб подовжити життя квітам, у воду добре додати аспірин із розрахунку одна таблетка на один літр води.
- Також квіти люблять підсолоджену воду – на літр води кладеться 0,5 ч. ложки цукру.
- Важливо щодня міняти воду у вазі та освіжати стебла, трохи підрізаючи їх.
- Не зайвим буде обприскування бутонів та листя прохолодною водою щодня.
- Зрізані квіти бояться протягя , тому його потрібно уникати.
- Також квіти не люблять прямих сонячних променів .
Як доглядати за різними квітами
Кожен вид квітів має свої особливості, знаючи які, можна суттєво подовжити життя букету.
- Троянди – у них треба видалити не тільки листя, а й зрізати шипи, що потрапляють під воду. А зріз стебла краще зробити косим і якомога довшим.
- Нарциси виділяють отруйний сік, тому воду слід міняти якнайчастіше, і не варто ставити з ними в одну вазу інші квіти.
- Тюльпани полюбляють дуже холодну воду, можна навіть зі шматочками льоду. При цьому наливати її потрібно небагато.
- Бузок стоятиме значно довше, якщо гілочку розщепити ножем, потім ошпарити окропом і потримати в гарячій воді, поки не охолоне.
- Гербера – зріз її стебла корисно натерти сіллю.
- Лілія – у цих квітів рекомендують видалити тичинки.
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