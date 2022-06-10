Як зберегти життя квітам у вазі: перевірені поради

Що зробити, щоб квіти довше стояли у вазі

Як подовжити життя квітам у вазі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Подарований від душі букет тішить око і піднімає настрій. І дуже хочеться, щоб квіти простояли якнайдовше .

Існує кілька хитрощів , які допоможуть продовжити життя цій прикрасі, про які ми розповімо у нашій статті.

Реклама

Як зберегти життя квітам у вазі: лайфхаки

За зрізаними квітами потрібен особливий догляд / Фото: unsplash

Перш ніж ставити букет у вазу, зніміть із нього упаковку – цей атрибут на букеті актуальний на момент дарування, а потім целофан і папір заважають квітам.

– цей атрибут на букеті актуальний на момент дарування, а потім целофан і папір заважають квітам. Відріжте нижнє листя , що потрапляє у воду – це вбереже квіти від загнивання.

, що потрапляє у воду – це вбереже квіти від загнивання. Воду для букета слід використовувати не з-під крана, а відстояну або кип'ячену .

. Ставлячи квіти у вазу, зробіть косий зріз кожного стебла . В ідеалі це проводиться зі стеблами під водою. Причому не ножицями, а секатором або гострим ножем.

. В ідеалі це проводиться зі стеблами під водою. Причому не ножицями, а секатором або гострим ножем. Щоб подовжити життя квітам, у воду добре додати аспірин із розрахунку одна таблетка на один літр води.

із розрахунку одна таблетка на один літр води. Також квіти люблять підсолоджену воду – на літр води кладеться 0,5 ч. ложки цукру.

– на літр води кладеться 0,5 ч. ложки цукру. Важливо щодня міняти воду у вазі та освіжати стебла, трохи підрізаючи їх.

у вазі та освіжати стебла, трохи підрізаючи їх. Не зайвим буде обприскування бутонів та листя прохолодною водою щодня.

прохолодною водою щодня. Зрізані квіти бояться протягя , тому його потрібно уникати.

, тому його потрібно уникати. Також квіти не люблять прямих сонячних променів .

Як доглядати за різними квітами

Кожен вид квітів має свої особливості, знаючи які, можна суттєво подовжити життя букету.

Троянди не люблять присутності у вазі інших квітів / Фото: unsplash

Реклама

Троянди – у них треба видалити не тільки листя, а й зрізати шипи, що потрапляють під воду. А зріз стебла краще зробити косим і якомога довшим.

– у них треба видалити не тільки листя, а й зрізати шипи, що потрапляють під воду. А зріз стебла краще зробити косим і якомога довшим. Нарциси виділяють отруйний сік, тому воду слід міняти якнайчастіше, і не варто ставити з ними в одну вазу інші квіти.

виділяють отруйний сік, тому воду слід міняти якнайчастіше, і не варто ставити з ними в одну вазу інші квіти. Тюльпани полюбляють дуже холодну воду, можна навіть зі шматочками льоду. При цьому наливати її потрібно небагато.

полюбляють дуже холодну воду, можна навіть зі шматочками льоду. При цьому наливати її потрібно небагато. Бузок стоятиме значно довше, якщо гілочку розщепити ножем, потім ошпарити окропом і потримати в гарячій воді, поки не охолоне.

стоятиме значно довше, якщо гілочку розщепити ножем, потім ошпарити окропом і потримати в гарячій воді, поки не охолоне. Гербера – зріз її стебла корисно натерти сіллю.

– зріз її стебла корисно натерти сіллю. Лілія – у цих квітів рекомендують видалити тичинки.

Раніше ми розповідали, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах . Також читайте наші поради, як з кісточки виростити екзотику вдома: ТОП-7 цікавих рослин з фото.