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Як зберегти життя квітам у вазі: перевірені поради

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 червня, 14:02
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Що зробити, щоб квіти довше стояли у вазі
Як подовжити життя квітам у вазі
Як подовжити життя квітам у вазі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Подарований від душі букет тішить око і піднімає настрій. І дуже хочеться, щоб квіти простояли якнайдовше .

Існує кілька хитрощів , які допоможуть продовжити життя цій прикрасі, про які ми розповімо у нашій статті.

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Як зберегти життя квітам у вазі: лайфхаки

За зрізаними квітами потрібен особливий догляд / Фото: unsplash
За зрізаними квітами потрібен особливий догляд / Фото: unsplash

  • Перш ніж ставити букет у вазу, зніміть із нього упаковку – цей атрибут на букеті актуальний на момент дарування, а потім целофан і папір заважають квітам.
  • Відріжте нижнє листя , що потрапляє у воду – це вбереже квіти від загнивання.
  • Воду для букета слід використовувати не з-під крана, а відстояну або кип'ячену .
  • Ставлячи квіти у вазу, зробіть косий зріз кожного стебла . В ідеалі це проводиться зі стеблами під водою. Причому не ножицями, а секатором або гострим ножем.
  • Щоб подовжити життя квітам, у воду добре додати аспірин із розрахунку одна таблетка на один літр води.
  • Також квіти люблять підсолоджену воду – на літр води кладеться 0,5 ч. ложки цукру.
  • Важливо щодня міняти воду у вазі та освіжати стебла, трохи підрізаючи їх.
  • Не зайвим буде обприскування бутонів та листя прохолодною водою щодня.
  • Зрізані квіти бояться протягя , тому його потрібно уникати.
  • Також квіти не люблять прямих сонячних променів .

Як доглядати за різними квітами

Кожен вид квітів має свої особливості, знаючи які, можна суттєво подовжити життя букету.

Троянди не люблять присутності у вазі інших квітів / Фото: unsplash
Троянди не люблять присутності у вазі інших квітів / Фото: unsplash

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  • Троянди – у них треба видалити не тільки листя, а й зрізати шипи, що потрапляють під воду. А зріз стебла краще зробити косим і якомога довшим.
  • Нарциси виділяють отруйний сік, тому воду слід міняти якнайчастіше, і не варто ставити з ними в одну вазу інші квіти.
  • Тюльпани полюбляють дуже холодну воду, можна навіть зі шматочками льоду. При цьому наливати її потрібно небагато.
  • Бузок стоятиме значно довше, якщо гілочку розщепити ножем, потім ошпарити окропом і потримати в гарячій воді, поки не охолоне.
  • Гербера – зріз її стебла корисно натерти сіллю.
  • Лілія – у цих квітів рекомендують видалити тичинки.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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