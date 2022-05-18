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Як врятувати орхідею: поради квітникарам

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18 травня, 14:19
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Квітку без коріння або без листя можна реанімувати, але потрібен час.
Як реанімувати орхідею
Як реанімувати орхідею / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як правильно доглядати за орхідеєю. Але якщо ви виявили у своєї улюбленої квітки якусь проблему, не поспішайте її викидати. Засохла чи, навпаки, залита орхідея ще зможе порадувати вас своїм цвітінням . Головне – своєчасно розпочати її реанімацію.

Наберіться терпіння: відновлення орхідеї займає час, іноді досить тривалий. Але результат виправдовує усі очікування.

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Як врятувати орхідею без коріння або з гниючим корінням

Якщо коріння орхідеї уражене гниллю або квітка взагалі без коріння, озбройтеся гострим ножем, протертим спиртом, і видаліть усі заражені місця . Якщо цього не зробити, гниття зупинити не вдасться. Обробіть зачищені місця подрібненим активованим вугіллям або корицею. Залишіть на один день, щоб коріння висохло.

Як реанімувати коріння орхідеї / Фото: pinterest
Як реанімувати коріння орхідеї / Фото: pinterest

Далі зробіть теплицю для орхідеї . Візьміть прозорий горщик або контейнер для харчових продуктів, викладіть шар дренажу на дно, а зверху – шар моху. Зволожте трохи кип'яченою водою і викладіть рослину без кореневої системи.

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Накрийте кришкою від контейнера або прозорим поліетиленовим пакетом. У тепличних умовах виросте нове коріння приблизно за два тижні. Коли воно досягне 5 см , квітку можна висаджувати у субстрат для орхідей.

Як реанімувати орхідею без листя

Орхідею без листя також можна врятувати. Для цього коріння квітки обробляються Корневіном . Також можна пролити коріння сумішшю Корневіна з водою, щоб не діставати і не травмувати хвору квітку.

Як врятувати орхідею без листя / Фото: pinterest
Як врятувати орхідею без листя / Фото: pinterest

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Потім горщик з орхідеєю поставте у ємність із прозорою кришкою або накрийте харчовою плівкою, щоб створити теплицю. Поставте квітку у світлому та теплому місці без прямих сонячних променів . Щодня провітрюйте теплицю і прибирайте конденсат із кришки.

Щоб орхідея повністю відновилася і почала цвісти, має пройти час від 1 до 6 місяців. А щоб відновлення йшло активніше, по молодих листях проводять позакореневе підживлення спеціальним добривом для орхідей.

Раніше ми розповідали, як виростити троянду в картоплі. Також дізнайтесь, як боротися з борошнистою росою на кімнатних рослинах. А щоб ваша ділянка радувала око, зробіть на ньому клумби з багаторічників.

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