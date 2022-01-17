Як врятувати зламане дерево: поради садівникам

Зрубати чи врятувати – як вчинити з деревом, яке не витримало натиску зими.

Що робити з поламаним деревом і чи можна його врятувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Турбота про дерева не повинна припинятися, навіть коли сад спить зимовим сном. Раніше ми вже розповідали, як доглядати сад взимку, і які турботи чекають на садівників на ділянці.

Але проблеми можуть виникнути й непередбачувані. Сувора зима, морози та сильні вітри можуть серйозно пошкодити гілки, зламати частину або навіть повністю дерево. Як вчинити в цьому випадку, що робити з рослиною. Чи можна її врятувати? Читайте відповіді у наших лайфхаках.

Реклама

Як врятувати зламане дерево: лайфхаки

Лайфхак 1. Зламане неплодове дерево

Як врятувати зламане дерево / Фото: pixabay

Для початку оцініть ситуацію. Наскільки сильно зламане дерево. І наскільки воно вам потрібне у господарстві, якщо дерево не приносить плоди? Чи не є воно небезпечним для будівель та інших рослин, а також людей. Залежно від цього приймайте рішення – "страчувати не можна помилувати". Сильні ушкодження свідчать, що простіше таке дерево прибрати.

Лайфхак 2. Зламана частина дерева

Як врятувати зламане дерево / Фото: pinterest

Реклама

Якщо від вітру постраждало не все дерево, а якась частина, великі чи дрібні гілки – їх простіше спиляти. Особливо якщо пошкоджено більше 25% стовбура, дерево старе, погано або слабо плодоносить, йому не зашкодить таке омолодження. Але слідкуйте, щоб масивна частина стовбура або важкі гілки, поки ви будете рубати і пиляти, не пошкодили господарські будівлі .

Лайфхак 3. Пошкодилася частина стовбура

Як врятувати зламане дерево / Фото: pinterest

Гілка може зламатися не повністю, а відколотися з частиною стовбура і триматися на ньому. У плодових деревах має сенс спробувати залишити таку гілку . Для цього зріжте гілку в місці зламу, зачистіть рану гострим ножем і нанесіть спеціальну пасту для дезінфекції та загоєння ран дерев – вона знешкодить від бактерій та шкідників, прискорить регенерацію та відновлення тканин рослини, коли дерево оживе, і по ньому підуть соки. Потім обмотайте стовбур спанбондом, мішковиною або щільною тканиною.

Реклама

Лайфхак 4. Зламані невеликі гілки

Як врятувати зламане дерево / Фото: pinterest

Тонкі верхні гілки краще без жалю обрізати повністю або зрізати нижче місця зламу. Якщо гілка молодого плодоносного дерева частково зламана, її можна врятувати. Для цього акуратно примотайте відламану частину , намагаючись якнайкраще поєднати кору з корою, а деревину з деревиною. На місце розлому нанесіть пасту для дезінфекції та загоєння. Потім прикладіть до гілки шматки брезента чи тонку гуму, накладіть шину – дві дерев'яні планки завдовжки 20 см і завширшки 2 см, обмотайте і зафіксуйте гілку в потрібному положенні, підв'язавши її до більш міцної гілки.

Лайфхак 5. Профілактика зламів

Як врятувати зламане дерево / Фото: pinterest

Проста профілактика допоможе вберегти ваш сад від зимових катаклізмів. Не лінуйтеся регулярно проводити санітарну та омолоджувальну обрізку саду, видаляючи старі та хворі гілки. Взимку струшуйте сніг із гілок , щоб полегшити їм вагу. У періоди рясних снігопадів ставте підпірки під гілки. Регулярно оглядайте дерева на ділянці – так простіше помітити тріщини чи пошкодження на ранній стадії.

Лайфхак 6. Збереження цінних сортів

Як врятувати зламане дерево / Фото: pinterest

Якщо у вашому саду росте багато старих дерев, корисно робити живцювання та щеплення цінних для вас сортів, щоб зберегти їх у разі загибелі материнської рослини.

Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.