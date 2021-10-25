Як врятувати врожай від заморозків

Які плоди бояться морозу і втрачають свої властивості, а що можна навіть не викопувати із землі? Як вчинити з урожаєм, якщо несподівано вдарили морози, а ви не встигли його зібрати? Читайте відповіді і лайфхаки в нашій статті.
Як врятувати урожай від морозу: лайфхаки
Лайфхак 1. Виноград
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Важливо встигнути прибрати до перших заморозків виноград, оскільки в основному всі сорти дуже чутливі до морозу. Ягоди втрачають смак, а якщо ви збиралися зробити вино – то вони стають непридатними для цього. Виноград оптимально зрізати після його дозрівання, а кущі обрізати і вкривати на зиму.
- Лайфхак 1. Яблука
Якщо яблука залишилися на дереві після настання заморозків, їхня м'якоть втрачає свій смак і структуру, стає ватяною і рихлою. Плоди в сирому вигляді вже не вийде відправити на тривале зберігання, їх бажано переробити на сік і варення якомога швидше.
- Лайфхак 2. Груші
Аналогічно почувається груша в мороз. Вона почне швидко гнити, а її лежкість і смакові якості значно погіршуються. А тому мерзлу грушу найкраще пустити в переробку.
- Лайфхак 3. Малина
Це ще одна плодово-ягідна культура, на якій негативно відбиваються перепади температури і холоди. Малина після заморозків стає водянистою, втрачає смак і швидко псується. Її потрібно або терміново заморозити, поки вона не встигла багаторазово розтанути, або зварити варення чи компот.
- Лайфхак 4. Буряк
Дуже страждає від морозу буряк, і врожай, зібраний після похолодання, довго не зберігається. Багато дачників роблять помилку, коли залишають коренеплоди довше в землі, щоб вони накопичили вітамінів. Врятувати їх можна, лише пустивши в переробку.
- Лайфхак 5. Гарбуз
Гарбуз також не любить морозів і починає швидко псуватися та гнити. Але убезпечити врожай можна, якщо перед заморозками накрити його покривним матеріалом.
- Лайфхак 6. Капуста
А ось капуста пізніх сортів не боїться легкого морозу до -5°С. Навпаки, її навіть корисно прибирати після невеликих заморозків – від охолодження цей овоч краще зберігається і не в'яне.
- Лайфхак 7. Морква
На відміну від буряка цей коренеплід абсолютно не проти заморозків. Багато дачників навіть залишають урожай на городі до настання зимових холодів. Морква загартовується і довше зберігає свою свіжість.
- Лайфхак 8. Топінамбур
Ще один коренеплід, якому морози дарма. Топінамбур взагалі добре переносить зиму в грунті, і викопувати його можна у міру потреби. Багато хто так і зберігає його в землі, а не в спеціальних сховищах.
Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:
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