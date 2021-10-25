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Як врятувати врожай від заморозків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 жовтня, 17:31
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Малина і виноград після заморозків стають водянистими, а ось морква і топінамбур чудово зберігаються в землі.
Що робити з підмороженими плодами
Що робити з підмороженими плодами / Фото: Колаж: Сьогодні

Які плоди бояться морозу і втрачають свої властивості, а що можна навіть не викопувати із землі? Як вчинити з урожаєм, якщо несподівано вдарили морози, а ви не встигли його зібрати? Читайте відповіді і лайфхаки в нашій статті.

Як врятувати урожай від морозу: лайфхаки

Лайфхак 1. Виноград

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Як врятувати плоди від заморозків / Фото: unsplash
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: unsplash

Важливо встигнути прибрати до перших заморозків виноград, оскільки в основному всі сорти дуже чутливі до морозу. Ягоди втрачають смак, а якщо ви збиралися зробити вино – то вони стають непридатними для цього. Виноград оптимально зрізати після його дозрівання, а кущі обрізати і вкривати на зиму.

  • Лайфхак 1. Яблука

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

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Якщо яблука залишилися на дереві після настання заморозків, їхня м'якоть втрачає свій смак і структуру, стає ватяною і рихлою. Плоди в сирому вигляді вже не вийде відправити на тривале зберігання, їх бажано переробити на сік і варення якомога швидше.

  • Лайфхак 2. Груші

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

Аналогічно почувається груша в мороз. Вона почне швидко гнити, а її лежкість і смакові якості значно погіршуються. А тому мерзлу грушу найкраще пустити в переробку.

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  • Лайфхак 3. Малина

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

Це ще одна плодово-ягідна культура, на якій негативно відбиваються перепади температури і холоди. Малина після заморозків стає водянистою, втрачає смак і швидко псується. Її потрібно або терміново заморозити, поки вона не встигла багаторазово розтанути, або зварити варення чи компот.

  • Лайфхак 4. Буряк

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

Дуже страждає від морозу буряк, і врожай, зібраний після похолодання, довго не зберігається. Багато дачників роблять помилку, коли залишають коренеплоди довше в землі, щоб вони накопичили вітамінів. Врятувати їх можна, лише пустивши в переробку.

  • Лайфхак 5. Гарбуз

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

Гарбуз також не любить морозів і починає швидко псуватися та гнити. Але убезпечити врожай можна, якщо перед заморозками накрити його покривним матеріалом.

  • Лайфхак 6. Капуста

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

А ось капуста пізніх сортів не боїться легкого морозу до -5°С. Навпаки, її навіть корисно прибирати після невеликих заморозків – від охолодження цей овоч краще зберігається і не в'яне.

  • Лайфхак 7. Морква

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

На відміну від буряка цей коренеплід абсолютно не проти заморозків. Багато дачників навіть залишають урожай на городі до настання зимових холодів. Морква загартовується і довше зберігає свою свіжість.

  • Лайфхак 8. Топінамбур

Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay
Як врятувати плоди від заморозків / Фото: pixabay

Ще один коренеплід, якому морози дарма. Топінамбур взагалі добре переносить зиму в грунті, і викопувати його можна у міру потреби. Багато хто так і зберігає його в землі, а не в спеціальних сховищах.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як правильно очистити теплицю восени: важливі етапи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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