Дізнайтеся, куди поставити, як поливати та підживлювати рослину вдома

Як доглядати за кактусом / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Зелений, колючий, волохатий і без листя – при всій своїй оригінальності кактус дуже частий гість у наших квартирах. Це доволі невибаглива рослина. Але навіть вона має свої нюанси догляду.

Якщо правильно доглядати за кактусом , він буде свіжим і вічнозеленим і навіть іноді порадує своїх господарів дорогоцінним цвітінням.

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Як доглядати за кактусом: поради

Куди поставити. Кактус любить світло та сонце – саме в таких умовах він живе у дикій природі. Поставте горщик із рослиною в сонячному місці, на підвіконні або поруч із вікном. Якщо йому бракуватиме світла, кактус із часом витягнеться і деформується. У теплу пору року при температурі не нижче +18°C, кактус рекомендують виносити на балкон. Але щоб він не обгорів, спочатку поставте його у тінь чи прикривайте марлею. Якщо кактус отримає опік, на ньому з'являться бліді плями, які потім висохнуть і потемніють.

Кактус любить світло / Фото: pixabay

Кактус любить світло та сонце – саме в таких умовах він живе у дикій природі. Поставте горщик із рослиною в сонячному місці, на підвіконні або поруч із вікном. Якщо йому бракуватиме світла, кактус із часом витягнеться і деформується. У теплу пору року при температурі не нижче +18°C, кактус рекомендують виносити на балкон. Але щоб він не обгорів, спочатку поставте його у тінь чи прикривайте марлею. Якщо кактус отримає опік, на ньому з'являться бліді плями, які потім висохнуть і потемніють. Вода для поливу. Через солі, які у великій кількості містяться у твердій водопровідній воді, на кактусі та ґрунті навколо нього з'являється білий наліт. А тому вода має бути м'якою, фільтрованою, кип'яченою або відстояною. Також корисна для рослини тала або дощова вода. Краще, якщо вода буде кімнатної температури чи трохи тепліша. Інакше можна нашкодити кореневій системі. Раз на 3-4 поливи можна використовувати підкислену воду, для чого додайте у неї лимонну кислоту на кінчику ножа.

Через солі, які у великій кількості містяться у твердій водопровідній воді, на кактусі та ґрунті навколо нього з'являється білий наліт. А тому вода має бути м'якою, фільтрованою, кип'яченою або відстояною. Також корисна для рослини тала або дощова вода. Краще, якщо вода буде кімнатної температури чи трохи тепліша. Інакше можна нашкодити кореневій системі. Раз на 3-4 поливи можна використовувати підкислену воду, для чого додайте у неї лимонну кислоту на кінчику ножа. Як поливати. Для верхнього поливу слід повільно наливати воду в горщик, щоб земля просочувалася поступово. Але при цьому бажано не намочити саму рослину, тому що через вологу її стебло може почати гнисти. Видаляйте надлишки вологи з піддону, щоб не гнило коріння. Нижній полив передбачає наливання води не у грунт, а у піддон. Зачекайте, доки намокне верхній шар ґрунту, а потім злийте надлишок вологи. Також можна поставити горщик із кактусом у миску з водою на 20 хвилин. А потім дати надлишкам вологи стекти.

Як правильно поливати кактус / Фото: pixabay

Для верхнього поливу слід повільно наливати воду в горщик, щоб земля просочувалася поступово. Але при цьому бажано не намочити саму рослину, тому що через вологу її стебло може почати гнисти. Видаляйте надлишки вологи з піддону, щоб не гнило коріння. Нижній полив передбачає наливання води не у грунт, а у піддон. Зачекайте, доки намокне верхній шар ґрунту, а потім злийте надлишок вологи. Також можна поставити горщик із кактусом у миску з водою на 20 хвилин. А потім дати надлишкам вологи стекти. Частота поливу. Кактус добре почувається у посушливій і спекотній місцевості. Необхідність у поливі безпосередньо залежить від температури та пори року.

Як правильно доглядати кактус цвіте / Фото: pixabay

У березні-квітні , коли з'явиться приріст і верхівка рослини зазеленіє, достатньо поливати приблизно один раз на 10-15 днів по 1 ст. ложці води, поступово збільшуйте дозування. Влітку поливайте кактус приблизно один раз на тиждень увечері. У спеку краще скоротити інтервали між поливами на 1-2 дні, а в прохолодну погоду навпаки – збільшити. Восени можна поступово скорочувати частоту поливу, щоб перед холодами земля стала сухою. Якщо ви плануєте залишати кактус на зимівлю у прохолоді, не варто поливати його рясно, інакше стовбур може деформуватися. З листопада до березня рослину в холоді краще взагалі не поливати. Якщо кактус залишився у теплі, достатньо одного поливу на 2-3 тижні.

Добриво. Підгодовуйте кактус у період активного росту, але не частіше 2-3 разів на сезон. Для цього слід використовувати лише спеціальні добрива, тому що пропорції засобів для інших рослин можуть зашкодити кактусу. Також важливо дотримуватися дозування добрива, тому що від їх надлишку кактус збільшується у розмірі, надувається і навіть може луснути.

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