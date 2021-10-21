Землю необхідно прополювати, розпушувати, зрошувати й удобрювати – тоді і врожай наступного року буде багатим, якісним і смачним

Як доглядати за грунтом восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб ваша ділянка активно плодоносила, мало просто висадити культури, хоч і гарного виду, сорту, якості. Важливо також правильно доглядати за грунтом у саду і городі. Восени, коли врожай вже зібрано, саме час приділити належну увагу землі, щоб за зиму вона набралася сил і з настанням нового весняного сезону віддала максимум користі рослинам.

Згодом земля втрачає поживні речовини , закислюєтся або, навпаки, стає лужною. Також у грунті накопичуються хвороботворні мікроорганізми і шкідники, що приготувалися до зимівлі. Виснажена і втомлена після постійних посадок земля періодично вимагає відпочинку і поновлення. Можна прискорити процес її відновлення.

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Як доглядати за грунтом восени: лайфхаки

Лайфхак 1. Внесення компосту

Як доглядати за грунтом / Фото: pinterest

Компост значно покращує якість землі, як виснаженої, так і родючої, оживляє її, збагачує мінералами та поживними речовинами. Ви можете зробити компост самі або ж купити готовий. Найефективнішим вважається листяний компост або компостовані добрива за рахунок їхньої економічності і натуральності. Добриво розкидається рівномірно по поверхні грунту залишається на зиму – компост самостійно проникає всередину грунту разом із дощами і талим снігом. Також можна змішати компост із землею під час перекопування.

Лайфхак 2. Внесення добрив

Як доглядати за грунтом / Фото: pinterest

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Крім органіки у вигляді компосту, перегною і гною, грунт також потребує мінеральних добривах. Кількість і склад визначається в залежності від тих культур, які ви плануєте виходжувати на ділянці. Але загальні рекомендації включають обов'язкове внесення фосфорних і калійних добрив. Фосфору потрібно багато часу, щоб потрапити до коріння рослин, він довго не вимивається з грунту, тому земля за зиму саме встигає ним насититися. А ось азотні добрива восени вносити не потрібно, тому що за зиму вони вимиються з грунту.

Лайфхак 3. Зволоження землі

Як доглядати за грунтом / Фото: pinterest

Часто земля злежується і стає дуже щільною, що ускладнює її подальшу обробку. Перед посадкою культур її слід омолодити. За день до запланованого перекопування ущільненої землі гарненько полийте ділянку, щоб вона просочилася вологою. У таку землю лопата і вила будуть входити набагато легше.

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Лайфхак 4. Розпушування грунту

Як доглядати за грунтом / Фото: pinterest

Після того, як земля наситилася водою, з ділянки видаляється все сміття, бадилля, бур'яни, а грунт розпушується граблями або культиватором. На цьому етапі найкраще вносити органіку і мінерали, якщо ви збираєтеся перекопувати їх. Якщо грядки на ділянці просіли, в них потрібно додати землю, змішану з компостом і старою мульчею.

Лайфхак 5. Мульчування

Як доглядати за грунтом / Фото: pinterest

Після обробки землі на зиму її добре замульчувати. Можна вкрити землю шаром опалого листя, зірваної трави, сіном, тирсою та іншими видами мульчі. До речі, багато дачників практикують мульчування не як додаток, а як альтернативу скопуванням. За зиму мульча і внесені добрива зроблять землю більш пухкою і набагато більш плодородною.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

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