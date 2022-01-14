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Як доглядати сад взимку і боротися зі шкідниками: поради садівникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 січня, 18:35
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У вашому саду зимують шкідники, які готові накинутися дерева та кущі з настанням першого тепла.
Як доглядати ділянку та боротися зі шкідниками взимку
Як доглядати ділянку та боротися зі шкідниками взимку / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку у холоди, коли дерева сплять, садівникам відпочивати все одно не доводиться. Адже разом із рослинами благополучно зимують шкідливі комахи , готові атакувати сад з приходом весни. А ще нишпорять у пошуках їжі гризуни, які неабияк псують дерева та кущі.

Що потрібно робити взимку на ділянці і як доглядати сад, щоб уберегти його від шкідників, читайте в нашій статті.

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Як боротися зі шкідниками у саду взимку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Комахи

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest
Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Уважно огляньте дерева, гілки та стовбури . Купка листя, обплутаного павутиною – це притулок білана. А на розвилках гілок можна знайти кладки яєць шкідників, які зрізають разом із гілкою та спалюють. На корі можна виявити лігво златогузок і плодожорок – їх слід зіскребти ножем і спалити. На яблунях люблять зимувати мідяниці та попелиці, які видають себе по чорних або помаранчевих яйцях на корі. Слід провести санітарну обробку цих ділянок розчином нітрофену.

  • Лайфхак 2. Гризуни

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest
Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

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Взимку рослини страждають від зайців і мишей, які поїдають кору та гілки. Від зайців можуть урятувати високі паркани та сітки навколо дерев. А дрібні гризуни не терплять різких запахів , тому можна розкидати по землі сухий полин.

  • Лайфхак 3. Розпушування

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest
Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Більшість шкідників зимує у землі. Їм можна перешкодити під час відлиги, і вони не переживуть холоди. У пріствольних колах під фруктовими деревами і під чагарниками потрібно розпушити ґрунт. У процесі перемішування землі комахи опиняться на поверхні і загинуть у морози.

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  • Лайфхак 4. Мульчування

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest
Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Також позбутися комах можна а допомогою мульчування ствольних кіл. Розкладіть під деревами шар гною, що не перепрів, завтовшки 5 см . А навесні шкідники не зможуть через нього вибратися на поверхню.

  • Лайфхак 5. Листя

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest
Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Прибирати опале листя потрібно восени. У ньому накопичується безліч шкідників , які благополучно зимують у теплі, а також це розсадник збудників хвороб для плодово-ягідних рослин. І якщо ви з якихось причин цього не зробили, займіться збиранням узимку в безсніжний день. Листя слід видалити з ділянки та закопати чи спалити.

  • Лайфхак 6. Птахи

Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest
Як боротися зі шкідниками взимку / Фото: pinterest

Найдієвіший спосіб позбутися шкідників у саду – це залучити пернатих помічників . Птахам узимку доводиться дуже нелегко – ось і допоможіть їм, розвішавши на деревах приманки та облаштувавши годівниці. Не забувайте стежити, щоб там був корм: зерна, хліб, насіння, ягоди, шматочки сала. І тоді птахи регулярно прилітатимуть у ваш сад. А навесні, сповнені сил, будуть готові до полювання за комахами.

Раніше ми розповідали, як позбутися шкідників кімнатних рослин: поради та методи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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