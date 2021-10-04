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Як доглядати за яблунею восени: 7 важливих кроків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 жовтня, 18:26
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Після збору яблук важливо правильно підготувати дерева до зими, щоб наступного року знову отримати багатий врожай.
Як доглядати за яблунею
Як доглядати за яблунею / Фото: Колаж: Сьогодні

Як чудово, коли у власному саду добре вродили яблука: Можна вдосталь наїстися і запастися вітамінами на зиму .

Але важливо ще й подбати про дерева, щоб вони благополучно перезимували , відійшли навесні від морозів, добре плодоносили і дали врожай не гірше, ніж в минулі роки. Як правильно доглядати за деревами, що за чим робити і нічого не упустити, читайте в наших лайфхаках.

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Як правильно підготувати яблуні до зими: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Полив

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

Якщо сезон сухий, дощі йдуть рідко, важливо добре і рясно зволожити грунт під яблунями – біля стовбура і по краях крони. Води потрібно багато, тому що важливо пролити грунт не менше 1 метра вглиб . Чим старше яблуня, тим сильніше розвинена її коренева система і крона, тим більше води вона потребуватиме. П'ятирічному дереву потрібно приблизно 50 л води, 10-річному – близько 100 л, а старше 15 років – приблизно 150 л води.

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  • Лайфхак 2. Підгодовування

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

Після поливу, а краще – водночас із ним, потрібно внести калійні і фосфорні добрива під яблуні. Для цього приготуйте розчин із розрахунку 1 ст. ложка калійного добрива і 2 ст. ложки фосфорного добрива на 10 л води. Цієї кількості в середньому вистачає на 1 кв. метр пристовбурного кола. А ось азотні добрива восени не додають, тому що вони стимулюють зростання пагонів у зимовий час.

  • Лайфхак 3. Очищення кори

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

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Це важлива складова догляду за плодовими деревами, яку не можна пропускати. При зачистці кори знищуються шкідники, які зібралися в ній зимувати. Для початку зніміть зі стовбурів яблунь ловчі пояси і спаліть їх. Розстеліть під деревами плівку і зішкребіть кору, що відшарувалася, мох і лишайники. Це краще робити після дощу, коли кора мокра – так вона легше чиститься. Намагайтеся не зачепити живі тканини дерев і відразу ж замазуйте пошкодження перекисом водню і садовим варом, щоб у рану не потрапила інфекція.

  • Лайфхак 4. Дезінфекція кори

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

Після очищення кори стовбури дерев потрібно продезінфікувати, щоб знезаразити пошкоджені місця , а також знищити шкідників і збудників хвороб. Для цього підійде мідний купорос із розрахунку 300-500 г на 10 л теплої води. Потім обприскати стовбур дерева з розпилювача.

  • Лайфхак 5. Мульчування

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

Після поливу і внесення добрив грунт під яблунями потрібно замульчувати. Для цього використовується торф, компост, перегній. Мульчу засипають під дерева шаром 3-5 см . Навесні її можна не прибирати – вона стане органічним добривом.

  • Лайфхак 6. Побілка

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

Приблизно на початку листопада яблуні потрібно побілити. Захисний шар вапна збереже кору дерев від перепадів температури, хвороб і шкідників. Ця процедура виконується в сухий день . Візьміть 2,5 кг вапна, 600 г мідного купоросу, 250 г столярного клею і розчиніть у 10 л теплої води. Має вийти однорідна маса з консистенцією негустої сметани, яка наноситься пензлем на стовбур і нижні гілки.

  • Лайфхак 7. Утеплення

Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest
Як доглядати за яблунею / Фото: pinterest

На останньому етапі потрібно утеплити стовбури, щоб захистити від морозів, а також гризунів . Для цього можна обернути і обв'язати дерева мішковиною або спеціальним дихаючим утеплювачем. При цьому нижня частина тканини має залишитися на землі – її можна присипати землею, щоб шкідники не заповзли під обв'язувальний матеріал.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

Раніше ми розповідали, як доглядати за малиною після плодоношення.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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