Як прискорити дозрівання картоплі в дощове літо: дієвий лайфхак

Якщо літо видалося холодним і дощовим, картопля опиняється під загрозою. Однак є спосіб, який допоможе врятувати врожай.

Як прискорити дозрівання картоплі / Фото: Pixabay

Мокре і холодне літо заважає дозріти картоплі. У такій сезон дозрівання рослин, як правило йде з великим запізненням, листя жовтіє пізно, бадилля на момент збирання залишається зеленим, бульби – водянисті і не встигають обрости надійної шкіркою. При збиранні така картопля пошкоджується і погано зберігається взимку.

Але можна штучно змусити картоплю дозрівати швидше. Сеникація – це прийом, який сприяє прискоренню старіння надземних органів рослин. Вона допомагає швидше відмирати бадиллю, коли бульби дозрівають. Штучне припинення вегетації створює умови для формування у бульб міцнішої шкірки і переходу їх у стан спокою.

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Як прискорити дозрівання картоплі: лайфхаки

Вам знадобиться 1 кг подвійного суперфосфату. Залийте його 3 л теплої води і перемішайте. Через добу, коли розчин настоїться, перелийте його в іншу ємність через фільтр. Осад, знову залийте 3 л теплої води і залиште настоятися. В отримані 6 л розчину додайте 4 л води – розчин готовий. Увечері обприскуйте картоплю до повного зволоження листя з розрахунку 2 літри на 1 сотку. У дощову і сонячну погоду не потрібно проводити обприскування, щоб розчин не змився дощем або не випарився швидко на сонці.

В результаті сеникації листя грубіє і змінює колір, відбувається відтік поживних речовин до бульб. Фосфор перешкоджає накопиченню нітратів, підвищується вміст сухих речовин у бульбах. Картопля стає безпечною для їжі. У ній підвищується вміст крохмалю і білка, потовщується пробкова тканина. Передзбиральна обробка бадилля надає благотворний вплив на бульби, збільшує строк зберігання і підвищує врожайність картоплі.

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