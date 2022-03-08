Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Правила під час вибуху на АЕС

Якщо зник зв'язок

Сад і город

Що робити при обвалі будинку

Житло в Європі

Як впоратися з тривогою
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Як захистити рослини від весняних заморозків: ТОП-4 перевірених методів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 19:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Існує не один, а відразу декілька способів, як захистити посадки від заморозків
Як захистити рослини від весняних заморозків
Як захистити рослини від весняних заморозків / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Попри прихід календарної весни, погода ще зовсім не стабільна. День може бути теплим, а вночі повертаються заморозки. Це особливо неприємний час для садівників, коли важливо уберегти рослини від таких перепадів температури . Ось і зараз, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.

Існує багато способів захисту саду та городу, про які ми вам розповімо у нашій статті. Адже деякі рослини під впливом навіть короткочасного різкого похолодання можуть на певний час зупинитися у зростанні , а інші взагалі замерзнути.

Реклама

Як захистити сад від весняних заморозків: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Дощування

Метод є доречним, якщо температура повітря знижується до 0°С. Для дощування на поливальний шланг вдягають дрібний розпилювач подібно до крапель дощу і повністю обприскують водою дерева та чагарники , які можуть постраждати від заморозку. У міру того, як вода замерзає, виділятиметься тепло, яке врятує рослини. Для грядок із рослинами також використовують одягнутий на шланг розпилювач або систему крапельного поливу, який проводять увечері перед настанням очікуваних заморозків. Важливо застосовувати дощування у безвітряну погоду.

  • Лайфхак 2. Димлення

Доволі популярний метод, який можна використовувати у слабко вітряну погоду. На невеликій ділянці розводять багаття, завдяки чому створюється тепла димова завіса . Вона знижує негативний вплив заморозків на рослини. Підпалити можна вологу солому, тирсу, хмиз, опале листя, картопляне бадилля тощо. Важливо, щоб паливо не горіло, а саме тліло, даючи велику кількість диму. Багаття влаштовують таким чином, щоб дим йшов на всю ділянку. Знизу на землю укладають шар сухого матеріалу, а зверху – шар вологого, який і дасть дим. Важливо стежити, щоб вогонь не спалахнув і не поширився на ділянку.

  • Лайфхак 3. Укриття

Молоді дерева чи низькі рослини можна укрити спеціальним матеріалом, мішковиною або старими ганчірками. Слід акуратно обмотати дерево і закріпити мотузкою . Забезпечити захист від заморозків також допоможуть споруди з різних матеріалів, плівки та дерев'яного чи металевого каркасу у вигляді невеликих парників. А невеликі рослини можна накрити пластиковими пляшками або склянками.

Реклама
  • Лайфхак 4. Підживлення

Щоб рослини не боялися заморозків, їх обробляють спеціальними препаратами .

  1. Калійно-фосфорними добривами обприскують дерева за 2-3 дні до передбачуваних заморозків.
  2. Стимулятори підтримають імунітет рослини при коливаннях температури. Обробляти ними дерева слід за добу до заморозків.
  3. Кріопротектори, до складу яких входять речовини, що дають захисну плівку або не дають утворитися льоду. Ними здійснюють обробку рослин за 6 годин до заморозків.

Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Наші янголи-охоронці

Голова Гостомельської громади Прилипко Юрій Ілліч до останнього залишався зі своїми земляками. Він загинув, роздаючи під кулями та снарядами хліб та ліки. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой... Вічна пам'ять!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Прикордонник Роман Грибов – той самий захисник острова Зміїний, який вимовив фразу, що стала девізом для мільйонів українців і всесвітньо відомим мемом: "Рускій воєнний корабль, іді на х...й!". Роман - із Золотоноші Черкаської області. Нині він у полоні.
Слава Україні!
Місячний календар на тиждень
7 — 13 березня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у березні
Місячний календар
Що треба робити?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти