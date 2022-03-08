Як захистити рослини від весняних заморозків: ТОП-4 перевірених методів

Існує не один, а відразу декілька способів, як захистити посадки від заморозків

Як захистити рослини від весняних заморозків / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Попри прихід календарної весни, погода ще зовсім не стабільна. День може бути теплим, а вночі повертаються заморозки. Це особливо неприємний час для садівників, коли важливо уберегти рослини від таких перепадів температури . Ось і зараз, за даними синоптиків, в Україну йде похолодання.

Існує багато способів захисту саду та городу, про які ми вам розповімо у нашій статті. Адже деякі рослини під впливом навіть короткочасного різкого похолодання можуть на певний час зупинитися у зростанні , а інші взагалі замерзнути.

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Як захистити сад від весняних заморозків: лайфхаки

Лайфхак 1. Дощування

Метод є доречним, якщо температура повітря знижується до 0°С. Для дощування на поливальний шланг вдягають дрібний розпилювач подібно до крапель дощу і повністю обприскують водою дерева та чагарники , які можуть постраждати від заморозку. У міру того, як вода замерзає, виділятиметься тепло, яке врятує рослини. Для грядок із рослинами також використовують одягнутий на шланг розпилювач або систему крапельного поливу, який проводять увечері перед настанням очікуваних заморозків. Важливо застосовувати дощування у безвітряну погоду.

Лайфхак 2. Димлення

Доволі популярний метод, який можна використовувати у слабко вітряну погоду. На невеликій ділянці розводять багаття, завдяки чому створюється тепла димова завіса . Вона знижує негативний вплив заморозків на рослини. Підпалити можна вологу солому, тирсу, хмиз, опале листя, картопляне бадилля тощо. Важливо, щоб паливо не горіло, а саме тліло, даючи велику кількість диму. Багаття влаштовують таким чином, щоб дим йшов на всю ділянку. Знизу на землю укладають шар сухого матеріалу, а зверху – шар вологого, який і дасть дим. Важливо стежити, щоб вогонь не спалахнув і не поширився на ділянку.

Лайфхак 3. Укриття

Молоді дерева чи низькі рослини можна укрити спеціальним матеріалом, мішковиною або старими ганчірками. Слід акуратно обмотати дерево і закріпити мотузкою . Забезпечити захист від заморозків також допоможуть споруди з різних матеріалів, плівки та дерев'яного чи металевого каркасу у вигляді невеликих парників. А невеликі рослини можна накрити пластиковими пляшками або склянками.

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Лайфхак 4. Підживлення

Щоб рослини не боялися заморозків, їх обробляють спеціальними препаратами .

Калійно-фосфорними добривами обприскують дерева за 2-3 дні до передбачуваних заморозків. Стимулятори підтримають імунітет рослини при коливаннях температури. Обробляти ними дерева слід за добу до заморозків. Кріопротектори, до складу яких входять речовини, що дають захисну плівку або не дають утворитися льоду. Ними здійснюють обробку рослин за 6 годин до заморозків.

Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.