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Як захистити врожай від птахів: ТОП-7 лайфхаків

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 серпня, 18:16
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Щоб птахи не попсували врожай фруктів і не скльовували все ягоди, їх можна відлякати з ділянки різними способами.
Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Сьогодні

Птахи приносять людям чимало користі, прилітаючи в сад, скльовуючи всіляких шкідників, комах, черв'яків і гусениць. Але у міру достигання вашого врожаю їхня увага нерідко переключається на апетитні сливи, персики, полуницю, виноград.

Як захистити врожай від птахів, щоб вони при цьому не постраждали, а лише перестали шкодити, читайте наші лайфхаки.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Як відлякати птахів від врожаю: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Опудало

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Один із найвідоміших і безвідмовних способів, яким користувалися ще наші предки – встановити в саду і на городі опудало. Щоб зробити таку імітацію людини, вам стане в нагоді старий одяг. Але птахи швидко звикнуть до нерухомого охоронця, тож вам доведеться його періодично освіжати.

  • Лайфхак 2. Шумілка

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Птахи будуть шарахатися від шумних пристроїв, тож можете використовувати банки, пляшки, газету, клейонку і все, що шарудить, торохтить, гримить, гуде і лякає. Але майте на увазі, щоб все це працювало, потрібен вітер.

  • Лайфхак 3. Комп'ютерні диски

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Диски, які вже відслужили свою службу, стануть в нагоді у саду. Птахи бояться яскравих і блискучих предметів, так що така конструкція надовго відіб'є охоту у пернатих красти врожай.

  • Лайфхак 4. Тварини

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Зробіть опудало у вигляді кота або собаки, наприклад, із непотрібного взуття. Така "лякалка" заснована на інстинктивному страху птахів перед їхніми вічними природними ворогами.

  • Лайфхак 5. Хижаки

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Головний ворог пернатих злодюжок – хижі птахи. Посадіть такого в саду, і найближчим часом ваш урожай залишиться в цілості.

  • Лайфхак 6. Вертушки

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Інший варіант відлякувача для пернатих – всілякі мобілі і вертушки. Можна пристосувати дитячі або зробити блискучий диск, що крутиться, із консервних кришок.

  • Лайфхак 7. Сітка

Як відлякати птахів
Як відлякати птахів / Фото: Pinterest

Потрібно огорнути кущі, дерева або плантацію сіткою. Це, мабуть, один із найдієвіших способів захисту врожаю від птахів. Але і один із найдорожчих. Тільки сітка має бути дрібною, щоб пернаті в неї не пролізли.

Дивіться відео, як можна охолодити будинок у спеку:

Раніше ми публікували лайфхаки з фото, як можна використовувати старий шланг.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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