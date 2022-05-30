Які кімнатні квіти приносять у дім щастя та кохання: фото

У чоловіків і жінок, виявляється, можуть бути свої символи та помічники у коханні.

/ Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Люди здавна вірили, що рослини здатні ощасливити свого господаря, принести багатство та удачу, кохання та щастя .

Якщо є така можливість, то можна перевірити її на собі, а вже потім вирішувати, чи варто розчаровуватись у цій особливості квітів та розвінчувати міфи про них.

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Які рослини принесуть кохання

1. Лідером у приверненні любовної енергетики до жіночого будинку називають спатіфілум або жіноче щастя. Здається, що ця ніжна біла квітка спеціально придумана природою для самотніх дівчат та жінок, які мріють знайти свою половинку.

Спатифілум / Фото: Pexels

А все завдяки давній грецькій легенді. Щаслива богиня Астарта виходячи заміж, передала спатифіллуму свій магічний дар приносити кохання, а потім подарувала цю квітку незаміжній дівчині. Та у свою чергу на весіллі подарувала заповітну рослину своїм подругам. Вийшов чудовий ритуал, погодьтеся.

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2. У чоловіків також є свій талісман, який приносить щастя у коханні – це антуріум . Яскраво-червоний красень символізує мужність, надійність і легко допомагає знайти суджену для свого господаря.

Антуріум / Фото: Unsplash

Закохані часто ставлять ці квіти для зміцнення сімейного щастя. Але доглядати їх треба по-різному. Зніжений спатифілум затишніше почувається в тіні, тоді як антуріум розквітає тільки на сонці. Обидві рослини люблять обприскування і не терплять багато поливу.

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3. Наступний рятувальник кохання – найкрасивіша квітка з екзотичною назвою узамбарська фіалка чи сенполія. Фіалки віддають перевагу ретельному догляду, їм потрібно багато світла, вони не терплять занадто жорстку воду. Але незважаючи на всі примхи, фіалка дуже популярна.

Сенполія / Фото: pixabay

Ця рослина допомагає підтримувати мир у сім'ї, нейтралізує сварки та символізує вічне кохання.

4. Не менш відома рослина кохання та щастя – китайська троянда , гібіскус з великими і красивими грамофонами квітами. Цій тропічній рослині потрібно тепло, але не більше 35 градусів.

Гібіскус / Фото: pixabay

У тих, хто завів собі гібіскус, є всі шанси придбати пристрасне і незабутнє кохання.

5. Мірт – вічнозелений кущ із дрібними білими квітами має цілющі властивості, адже в перекладі з грецької означає "бальзам".

Мірт / Фото: pixabay

Люди здавна помітили, що мирт робить сім'ю удачливою, приносячи до неї щастя та мир. Тому його навіть прийнято дарувати нареченим.

6. Наступна чарівна квітка – це аіхризон , який також називають деревом кохання та щастя. У цієї рослини своєрідне листя, схоже формою на серця.

Аіхризон / Фото: pixabay

Так що його пов'язують із любов'ю та вважають, що аіхризон здатний подарувати щастя своєму власнику.

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