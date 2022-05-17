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Які продукти стануть у нагоді для підгодівлі в городі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 травня, 19:39
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Продуктові відходи не поспішайте відправляти у сміття: вони згодяться як добрива на ділянці.
Продукти харчування, які допоможуть у городі
Продукти харчування, які допоможуть у городі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Багато дачників успішно використовують на своїх ділянках продукти харчування. І при цьому отримують подвійну користь удобрюють рослини без хімії та економлять місце у помийному відрі.

Які продукти харчування можуть послужити безпечним органічним добривом , читайте підказку у нашій статті.

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Як використовувати продуктові відходи: лайфхаки

  1. Компост є органічним добривом. Він готується шляхом бродіння та перегнивання продуктових відходів у спеціально відведеному для цього місці, наприклад, на купі або в ямі. Це чудова альтернатива викиданню відходів у помийне відро. Процес займає час, проте вважається найбільш економічним і натуральним.
    Компостна купа на ділянці / Фото: pinterest
    Компостна купа на ділянці / Фото: pinterest
  2. Шкірки від овочів та фруктів – справжнє джерело поживних речовин. Картопляні очистки, шкірка від моркви або буряків, підгнивші овочі та фрукти – все це пригодиться для компосту. Також на їхній основі після подрібнення готують добрива.
    Яблучні очищення – джерело живлення для рослин
    Яблучні очищення – джерело живлення для рослин / Фото: Unsplash
  3. Бананова шкірка – чудове та абсолютно безкоштовне джерело поживних речовин, яке можна застосовувати на ділянці у вигляді перегною, порошку, компостного чаю або цілими.
    З бананової шкірки рослини отримують багато поживних речовин
    З бананової шкірки рослини отримують багато поживних речовин / Фото: Pinterest
  4. Заварка натурального чаю вважається гарною вітамінною добавкою у ґрунт. Використаний чай не поспішайте викидати. Його можна заварити окропом повторно та використовувати для підживлення рослин. При цьому чай навіть потрібно подрібнювати.
  5. Залишки заварної кави популярні серед городників у вигляді добрива, а також вони захищають рослини від шкідників, які не переносять аромат кави.
    Кавова гуща корисна для рослин
    Кавова гуща корисна для рослин
  6. Недоїдені страви з рису та макаронів, а також інших зернових, хліба, бобів, соуси, супи, запіканки, яйця тощо. теж зможуть покращити якість ґрунту.
  7. Яєчні шкаралупки – копійчана і водночас дуже цінна натуральна сировина, яку можна застосовувати як добрива для рослин у вигляді компосту, настою або порошку.
    Яєчна шкаралупа – відмінне добриво
    Яєчна шкаралупа – відмінне добриво / Фото: Pinterest
  8. Олія рослинного походження , влита у компостну яму, уповільнює процес розкладання.

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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