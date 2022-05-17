Які продукти стануть у нагоді для підгодівлі в городі

Продуктові відходи не поспішайте відправляти у сміття: вони згодяться як добрива на ділянці.

Продукти харчування, які допоможуть у городі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Багато дачників успішно використовують на своїх ділянках продукти харчування. І при цьому отримують подвійну користь – удобрюють рослини без хімії та економлять місце у помийному відрі.

Які продукти харчування можуть послужити безпечним органічним добривом , читайте підказку у нашій статті.

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Як використовувати продуктові відходи: лайфхаки

Компост є органічним добривом. Він готується шляхом бродіння та перегнивання продуктових відходів у спеціально відведеному для цього місці, наприклад, на купі або в ямі. Це чудова альтернатива викиданню відходів у помийне відро. Процес займає час, проте вважається найбільш економічним і натуральним.

Компостна купа на ділянці / Фото: pinterest Шкірки від овочів та фруктів – справжнє джерело поживних речовин. Картопляні очистки, шкірка від моркви або буряків, підгнивші овочі та фрукти – все це пригодиться для компосту. Також на їхній основі після подрібнення готують добрива.

Яблучні очищення – джерело живлення для рослин / Фото: Unsplash Бананова шкірка – чудове та абсолютно безкоштовне джерело поживних речовин, яке можна застосовувати на ділянці у вигляді перегною, порошку, компостного чаю або цілими.

З бананової шкірки рослини отримують багато поживних речовин / Фото: Pinterest Заварка натурального чаю вважається гарною вітамінною добавкою у ґрунт. Використаний чай не поспішайте викидати. Його можна заварити окропом повторно та використовувати для підживлення рослин. При цьому чай навіть потрібно подрібнювати. Залишки заварної кави популярні серед городників у вигляді добрива, а також вони захищають рослини від шкідників, які не переносять аромат кави.

Кавова гуща корисна для рослин Недоїдені страви з рису та макаронів, а також інших зернових, хліба, бобів, соуси, супи, запіканки, яйця тощо. теж зможуть покращити якість ґрунту. Яєчні шкаралупки – копійчана і водночас дуже цінна натуральна сировина, яку можна застосовувати як добрива для рослин у вигляді компосту, настою або порошку.

Яєчна шкаралупа – відмінне добриво / Фото: Pinterest Олія рослинного походження , влита у компостну яму, уповільнює процес розкладання.

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.