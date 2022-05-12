Які рослини не можна тримати вдома: ТОП-7 загальних улюбленців із фото

Ваша улюблена кімнатна квітка може стати причиною поганого самопочуття і навіть серйозного отруєння.

Які рослини небезпечно тримати вдома / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Звичайна, улюблена та популярна кімнатна рослина може спричинити погане самопочуття , алергічну реакцію, анафілактичний шок і навіть призвести до смерті. Ми зібрали для вас флоро-компанію, яку краще переселити з дому хоча б на балкон або подалі на ділянку.

Діффенбахія

Діффенбахія / Фото: pinterest

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Ефектна квітка зі строкатим листям вважається однією з небезпечних рослин для будинку. Їдкий сік її стебел при попаданні в організм людини негативно позначається на травленні, може спричинити подразнення шкіри та утруднити дихання. Тому, до речі, диффенбахію не можна тримати у дитячих закладах.

Молочай

Молочай / Фото: pinterest

Це квіткове сімейство представлене великою різноманітністю рослин, багато з яких схожі на кактуси. Молочай небезпечний не лише своїми шипами, а й молочним соком , що міститься у стеблі і може викликати сильне отруєння, опіки, запаморочення, нудоту.

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Цикламен

Цикламен / Фото: pinterest

Цю гарну кімнатну рослину не можна тримати вдома , тому що свіжий сік зі стебел і коренів цикламена може стати причиною подразнення слизової оболонки, набряків, болю у горлі і утрудненого дихання.

Олеандр

Олеандр / Фото: pinterest

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Красива вічнозелена квітуча рослина насправді смертельно небезпечна . Отруйні речовини знаходятся у всіх його частинах і небезпечні навіть після засихання. Симптоми отруєння олеандром такі: біль у животі, нудота, блювання, кривава діарея, прискорене серцебиття, галюцинації та навіть зупинка серця.

Азалія

Азалія / Фото: pinterest

Ця чудова кімнатна квітка дуже небезпечна для своїх господарів. У її листі і квітах міститься андромедотоксин , який при випадковому попаданні в організм викликає сильне печіння, нудоту, діарею, порушення роботи серцево-судинної та нервової системи.

Фікус

Фікус / Фото: pinterest

Незважаючи на свою популярність, фікус також становить небезпеку. Молочний сік із його стебел викликає подразнення та набряки шкіри. А при потраплянні всередину призводить до запаморочення, нудоти, утрудненого дихання. Так що його краще не купувати, якщо вдома є діти та тварини.

Гербера

Гербера / Фото: pinterest

Взагалі ця рослина не є отруйною, але неприємності підстерігають людей під час цвітіння . Адже герберу заводять саме заради гарних квітів. У закритому приміщенні рослина стає небезпечною через велику кількість пилку. Алергія може розвинутись навіть у людей, не схильних до таких реакцій.

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