Календар садівника: що і коли садити на ділянці

У дачників немає вільних місяців, у саду завжди знайдеться робота з догляду за рослинами.

Які роботи і коли виконувати в саду та городі / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Коли час садити розсаду, сіяти квіти й трави, обрізати кущі та дерева, збирати врожай і захищати рослини від шкідників? Дивіться календар садівника , і тоді вам буде легше зорієнтуватися, що і коли потрібно робити на ділянці протягом усього року.

Січень

Перший місяць року добре підходить для планування майбутніх посадок . Перевірте садові інструменти, проведіть ревізію горщиків та насіння, закупіть, полагодіть і замовте, що потрібно. Можна розпочати посадки, наприклад, посійте перці чилі. Тримайте рослини в теплі і використовуйте лампу, коли насіння зійде.

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Лютий

Слушний час, щоби садити на розсаду помідори, підрізати герань, яблуні та груші. Для гарного зростання помідорам потрібне сонячне світло – помістіть майбутню розсаду на південні вікна. Ящики закрийте плівкою, щоб насінню було комфортно рости. Також можна зробити міні-теплицю із обрізаних пластикових пляшок.

Березень

Що робити на ділянці навесні / Фото: pexels

Після сходу снігів можна починати пересадку дерев та чагарників . Бажано встигнути, поки рослина спить – протягом 2-3 тижнів до набухання бруньок. Підріжте зів'ялі багаторічники та кущі. Можна зайнятися висадкою розсади – перців, селери, баклажанів, артишоків, помідорів, а також квітів – айстр, петуній, жоржин, герані. Можна сіяти пряні трави та салат – базилік, коріандр, петрушку, кріп, цибулю тощо.

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Квітень

Настає час висадки у відкритий ґрунт насіння холодостійких культур після того, як земля на глибині 10 см прогріється до +5°С. До кінця місяця можна садити огірки, соняшники, а також висівати овочеві культури – моркву, редис, редьку, буряк, горох, боби, кукурудзу, цибулю, квасолю, картоплю. Можна обрізати троянди.

Травень

Чим зайнятися у саду навесні / Фото: pexels

Перекопайте ґрунт, видаліть бур'яни, внесіть добрива . Можна приступати до посадки рослин на балконі та в саду. Час садити полуницю і суницю. Час повертати в землю бульби жоржинів, ірисів, гладіолусів, лілій, що перезимували. Також можна починати висаджувати для розсади різні сорти капусти, кабачків та гарбузи.

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Червень

Добре зростає все. Це активний сезон для вирощування будь-яких культур на грядках . Регулярно поливайте овочі, квіти та дерева, видаляйте бур'яни. Також можна садити у відкритий ґрунт літні квіти.

Липень

Головна робота у дачників – не лише вирощування, а й догляд за посадками . Скошену траву можна використовувати у вигляді мульчі на грядках та під кущами. У липні починають активно плодоносити помідори, тому потрібно внести друге підгодовування і регулярно видаляти верхівки та "пасинки".

Серпень

Що робити у саду влітку / Фото: pexels

Наприкінці літа основна робота дачників націлена на прополку, полив та збирання врожаю . Також у серпні можна знову посадити саджанці полуниці, розділити та пересадити півонії, розділити та розмножити багаторічники, обрізати ягідні кущі та фруктові дерева після збирання врожаю.

Вересень

Активно продовжується збирання врожаю, обрізка дерев та чагарників , посадка багаторічних рослин, чагарників і дерев. Настав час зібрати і просушити насіння для весняної сівби овочів, наприклад, квасоля, горох, помідори, кабачки, гарбузи. Також можна садити весняні цибулинні, щоб встигнути до заморозків.

Жовтень

Чим займатися на ділянці восени / Фото: pexels

Коли настають перші заморозки , час викопувати і готувати до зимівлі бульби жоржин. Можна продовжувати посадку чагарників та троянд, доки земля не замерзла. Садять цибулини тюльпанів, коли температура ґрунту на глибині 15 см знижується до +10°С. З овочів під зиму можна посадити моркву та часник, щоб на початку літа зібрати врожай.

Листопад

Саме час зібраний урожай відправити на зберігання, прибрати та підготувати до зимівлі ділянку , зробити компостну яму. Тоді можна відпочити від городу. Час робити годівниці для птахів і доглядати за кімнатними рослинами. Також можна вирощувати цибулини амариліс та гіацинти.

Грудень

Що робити в садку взимку / Фото: pexels

Рослини благополучно зимують, але їм загрожують шкідники – від комах до дрібних гризунів. Саме час встановити паркани та сітки навколо дерев, видалити гнізда комах на гілках, розпушити ґрунт у пріствольних колах.

Раніше ми розповідали, як і коли сіяти зелень на ділянці. Щоб ваші рослини не засохли, дізнайтесь, як правильно поливати город. А щоб ділянка радувала око, зробіть на ній клумби з багаторічників.