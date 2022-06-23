Місячний календар для саду та городу на липень 2022 року

Несприятливі дні для робіт на ділянці – 13, 14, 15, 28 липня, а плідно попрацювати можна 1, 6, 8, 12, 16, 22, 27, 31-го числа

Місячний календар для саду та городу на липень / Фото: Unsplash

У розпал літа для отримання багатого, щедрого, смачного врожаю дотримуйтесь рекомендацій місячного календаря . Він допоможе дізнатися найсприятливіші дні для головних літніх робіт у саду та на городі – посіву та садіння, а також живлення, обрізання, боротьби зі шкідниками та збирання врожаю.

Місячний календар для городників та садівників на липень 2022 року

1 липня. День підходить для обрізування дерев та кущів. Можна збирати насіння, фрукти, коренеплоди та робити заготовки на зиму. Добре прибирати бур'яни, а на порожніх грядках висаджувати сидерати. Можна викопувати цибулинні квіти, сушити та закладати на зберігання.

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2 липня. Внесіть добрива під ягідні кущі. Особливо корисно робити це після дощів, тому що вода вимиває з ґрунту всі корисні речовини.

3 липня. Прищипніть верхівки смородини та яблуні, щоб вони краще підготувалися до зими, ряснішали і плодоносили наступного року. Після збору врожаю малини обріжте стебла, що відплодоносили, хворі та зламані пагони.

4 липня. Підживіть квіти добривами зі зниженим вмістом азоту та достатньою кількістю калію, фосфору, кальцію, магнію. Можна заморожувати зібрані фрукти та овочі.

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5 липня. Скосіть траву під плодовими деревами, щоб вона не забирала поживних речовин. Можна підгортати картоплю, капусту, цибулю, спаржу. Продовжуйте викопувати цибулинні квіти.

6 липня. Гарний день для збирання насіння. Можна підживити газон азотними добривами. Вдалий день для пересаджування кімнатних квітів. Можна встановлювати опори під кущі, виткі та високі рослини, боротися зі шкідниками та хворобами рослин.

7 липня. Задля врожаю наступного року плодові дерева підживіть комплексним добривом. Це роблять після збирання плодів. Корисно проріджувати посіви моркви, буряків, присипаючи заглиблення золою.

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8 липня. Сприятливий час для висадки та прищипування огірків, пасинкування томатів, викопування гіацинтів, нарцисів та тюльпанів. Хороший період для поділу та пересаджування ірисів. Можна повторно висаджувати будь-які культури.

9 липня. Підживіть баштанні, картоплю, капусту, цибулю, гарбузові, огірки розчином золи, розбризкавши його по листі.

10 липня. Корисно полити буряки підсоленою водою для більшої солодкості. Хороший день для збирання врожаю та консервації. Зберіть падалицю, пошкоджену хворобами або шкідниками, і знищіть зіпсовані плоди та ягоди. Але не варто працювати із землею та прибирати бур'яни.

11 червня. Якщо на деревах багато плодів, встановіть під гілки підпірки, які убережуть їх від обламування. Можна збирати врожай малини та чорної смородини.

12 липня. Корисно розмножувати троянди та інші багаторічники живцями, укорінювати вуса садової суниці, збирати дозріле насіння овочевих та квіткових рослин. Можна повторно посіяти зеленні культури, редис, редьку. Хороший день для підживлення органікою фруктових дерев та кущів.

13 липня. Добре розпушувати ствольні дерева, провести боротьбу зі шкідниками і поміняти ловчі пояси. Поставте підпірки під гілки яблунь. Не треба нічого садити та пересаджувати.

14 липня. Для огірків і помідорів поставте в теплицю посудину з настоєм пасинків або кропиви для бродіння. Під огіркові кущі додайте компост, перегній чи землю – так вони будуть міцніші.

15 липня. У цей день небажане садіння та пересаджування будь-яких рослин. Можна розпочати підготовку землі для майбутньої розсади. Готуйте зелене добриво, впорядкуйте компостну купу, боріться з бур'янами, шкідниками та хворобами, обрізайте сухі гілки на деревах та кущах.

16 липня. Підживіть моркву, перці та баклажани золою, вносячи її в грядки після поливу. Можна сіяти для врожаю будь-які культури. Поливайте посадки, дерева та кущі.

17 липня. Після збирання врожаю малини та смородини прополіть кущі, підживіть або замульчуйте компостом, зріжте хворі, старі та загущені гілки. Можна пришпилити до землі дротом гілочку, щоб розмножити кущ.

18 липня. Цього дня можна підгортати капусту. Поливайте рослини, живці, робіть позакореневе підживлення. Можна консервувати, варити варення. Обрізати дерева та кущі. Підживлювати ягідники. Але день несприятливий для боротьби зі шкідниками та хворобами.

19 липня. Збирайте врожай та закладайте його на зберігання. Продовжуйте заготовки на зиму. Впорядкуйте компостну купу. Корисно обприскати помідори розчином борної кислоти.

20 липня. Хороший день для збирання лікарських трав, а також боротьби з бур'янами. Внесіть добрива під суницю. Розпушіть ґрунт і підгортайте кущі.

21 липня. Обприскайте перці та баклажани від попелиці. Прищипніть хризантеми – це сприяє утворенню більш товстих гілок та рясному цвітінню.

22 липня. Вдалий день для збирання коренеплодів, заготовок на зиму. Варіть варення, сушіть зелень, заморожуйте овочі та фрукти. Прищипніть верхівки у дорослих помідорів та баклажанів. Сійте для повторного врожаю зеленні та листяні культури, горох, пряні трави. Корисне підживлення рослин органічними добривами.

23 липня. Видаліть сухі гілки, непотрібні стебла, пасинки на томатах. Прищипуйте гарбуз, брюссельську капусту. Підв'яжіть високі квіти – жоржини, гладіолуси, дельфініуми. Півонії підживіть повним добривом або розкладіть навколо кущів перегній та компост.

24 липня. Продовжуйте підв'язувати помідори, огірки, ставити опори під високі квіти. Видаліть сухі квітконоси, хворе листя у відцвілих багаторічників. Корисно підживити їх перегноєм чи комплексним добривом.

25 липня. У кукурудзи відламуйте пасинки. Корисно боротися зі шкідниками, косити траву, вести земляні роботи: прополювати, підгортати, мульчувати. Можна постригти газон, збирати пряні та лікарські трави. Не треба поливати.

26 липня. У розпал плодоносіння помідорів корисно їх підживити золою, калієвим та фосфорним добривом і полити на вологу землю під кущами.

27 липня. День підходить для сівби зеленних культур, листяних, коренеплодів. На грядки, що звільнилися, посійте сидерати. Полийте рослини. Можна прорідити моркву, буряк, редьку, редис тощо.

28 липня. У цей день не потрібно нічого садити та пересаджувати. Можна підгортати посаджене і прополювати бур'яни. Підв'яжіть високі квіти.

29 липня. Зберіть для заготівлі пряні трави: базилік, мелісу, а також петрушку, кріп. У чебрецю обскубуйте верхівки, щоб він встиг наростити масу для збору на сушіння в серпні.

30 липня. Вчасно збирайте врожай огірків, кабачків, патисонів. Також вдалий день для збирання насіння, коренеплодів та фруктів. Робіть заготовки на зиму. Обрізайте дерева та кущі, косіть сіно. Викопуємо цибулинні квіти.

31 липня. Обробіть полуницю: видаліть старе листя, розпушуйте, підживлюйте перегноєм, золою. Також гарний день для роботи із землею та внесення добрив. Заморожуйте фрукти та овочі.

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