Несприятливі дні для робіт на ділянці – 14, 17, 18, 29 червня, а добре попрацювати можна 1, 3, 6, 9-13, 15, 16, 19, 20, 30-го числа

Місячний календар для саду та городу на червень 2022 року / Фото: Unsplash

Наближається літо. Щоб роботи в саду та на городі приносили не втому, а задоволення та хороший урожай, дотримуйтесь рекомендацій місячного календаря . Він допоможе дізнатися про найсприятливіші дні для посіву та садіння, а також підживлення, обрізки, боротьби зі шкідниками та збору врожаю.

Місячний календар для городників та садівників на червень 2022 року

1 червня. Добре садити і пересаджувати овочі, сіяти трави та прянощі. Також можна висаджувати розсаду, що залишилася, у відритий грунт: помідори, огірки, кабачки, гарбузи, капусту.

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2 червня. Хороший період для розмноження ягідних культур живцями. Також це сприятливий день для стрижки, формування та поливу газону.

3 червня. День підходить для висаджування розсади. Можна прищикнути верхівки у малини, підживлювати ягідники та баштанні органічними добривами. Можна робити фруктові соки та вино.

4 червня. День підходить, щоб підгодувати квіти золою, її потрібно посипати по вологому ґрунту та підпушити. Можна сушити овочі, ягоди, лікарські трави.

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5 червня. Корисно обрізати дерева та кущі. Не потрібно в цей день полоти бур'яни, удобрювати та поливати посаджене. Можна замульчувати огіркові лунки.

6 червня. Можна працювати з квітами: розпушувати, обрізати, поливати, висаджувати, сіяти. Добре ставити підпори під плодові дерева, підгортати картоплю, капусту, цибулю, фенхель, спаржу. Пересаджувати розсаду в ґрунт, садити багаторічники, ягідники, прищеплювати та обрізати плодові дерева.

7 червня. Можна розпушувати землю, підгортати картоплю, капусту, цибулю, фенхель, спаржу. Добре ставити підпори під плодові дерева.

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8 червня. Добре розмножувати багаторічні трав'янисті рослини. Укорінені рослини притінюють та обприскують. Також можна посадити лікарські трави.

9 червня. Сприятливий день, щоб висівати моркву, дайкон, редьку на зберігання. Можна висівати салат, руколу, шпинат, кріп, скоростиглі овочі. Корисно підгодувати квіти.

10 червня. День підходить для збирання насіння та лікарських рослин. Також добре зайнятися формуванням живоплоту та доглядом за ним. Добрий період для впорядкування саду. Можна формувати компостні купи, заготовляти трави.

11 червня. Сприятливий день для садіння та пересаджування будь-яких рослин. Добре поливати, удобрювати, робити мінеральні підживлення. Можна висаджувати кавуни, дині, кабачки.

12 червня. Добре висівати розсаду в ґрунт чи теплиці. Проріджувати буряк, моркву, петрушку. Можна сіяти дворічні квіти: незабудки, стокротки, братки, мальви, наперстянку, дзвіночки, турецьку гвоздику. Добре підживлювати мінеральними добривами овочі, ягідники, кущі.

13 червня. Вдалий день для посадки цибулинних. Можна збирати врожай, лікарські та пряні трави. Також вдало пройде боротьба із шкідниками.

14 червня. У цей день добре полоти, стригти газон, косити траву на сіно. Можна розпушувати землю біля стовбурів дерев і попід кущами, удобрити перегноєм або травою, що перепріла. А ось сіяти та пересаджувати нічого не потрібно.

15 червня. День підходить для повторних посівів овочів, пересадки розсади в ґрунт та теплиці. Можна щепити, підживлювати дерева, вносити добрива, боротися з бур'янами.

16 червня. Період підходить для посіву та пересадки культур: моркви, буряків, редиски, редьки. Добре підгортати картоплю, капусту, фенхель, цибулю-порей. Можна підживлювати овочі, ягідники та кущі перегноєм.

17 червня. Цього дня добре збирати лікарські трави. Але не треба нічого садити та пересаджувати. Можна оглянути дерева на наявність шкідників, обприскати дерева та кущі.

18 червня. У цей день краще нічого не сіяти та не пересаджувати. Корисно збирати лікарські рослини та пряні трави.

19 червня. Сприятливий день для садіння та пересаджування. Можна підживити малину, троянди, кабачки, гарбузи, огірки. Також добре виготовляти фруктові соки та вина.

20 червня. Можна посіяти зеленні культури для врожаю. Добре підживити все органічними добривами. Не варто цього дня збирати врожай та консервувати.

21 червня. У цей день можна боротися з бур'янами, розпушувати та мульчувати ґрунт, підживлювати плодові кущі. Добре збирати врожай для консервації.

22 червня. Цього дня сприятливий догляд за трояндами. Можна внести позакореневі добрива.

23 червня. Сприятливий день, щоб збирати врожай та консервувати. Приділіть увагу гладіолусу: землю під цими квітами потрібно розпушувати, поливати щотижня. Також добре видаляти сухі гілки з плодових дерев та кущів, знищувати шкідників.

24 червня. Вдалий день для збирання та консервації плодів. Упорядкуйте грядки полуниці, яка вже не плодоносить.

25 червня. Добре збирати врожай та консервувати його на зиму, варити варення. Займіться огірками, зробіть позакореневе підживлення.

26 червня. Цього дня не потрібно поливати рослини. Корисно боротися зі шкідниками та хворобами. Прорідіть малину. Видаліть вуса на полуниці, залишаючи лише потрібні на розсаду.

27 червня. Сприятливий день для боротьби зі шкідниками та хворобами. Також добре затягнути ягідники сіткою від птахів. Можна ставити опори на кущі та плодові дерева. Не потрібно поливати рослини.

28 червня. Вдалий день для догляду за полуницею: непотрібні вуса видаліть, а потрібні прикопайте для майбутньої розсади. Також корисно боротися зі шкідниками та хворобами рослин.

29 червня. У цей період не варто нічого сіяти та пересаджувати. Корисно розпушувати землю, полоти, формувати компостні купи.

30 червня. У цей день можна сіяти та пересаджувати рослини, але не варто збирати врожай та консервувати. Добре боротися із шкідниками. Можна косити газони.

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