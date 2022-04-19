Несприятливі дні для робіт на ділянці – 16, 21, 22, 30 травня, а добре попрацювати можна 1-7, 11, 13-15, 19, 20, 23, 24, 27-29 числа

Місячний календар для саду та городу на травень 2022 року / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Весняна робота на ділянці триває повним ходом. А щоб ваша праця не пройшла даремно, а сад і город повернули їх сторицею у вигляді багатого врожаю, дивіться місячний календар для саду та городу на травень . Місяць має відчутний вплив на зростання та розвиток рослин.

Місячний календар для городників та садівників на травень 2022 року

1 травня. Цього дня можна пересаджувати розсаду у теплицю або у відкритий ґрунт. Хороший період для висаджування зелених культур, капусти, буряків та інших коренеплодів.

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2 травня. Продовжуйте сіяти листові культури, коренеплоди. Висаджуйте чагарники, дерева, квіткові цибулини. Можна щепити дерева. Але не варто полоти бур'яни.

3 травня. Можна розпушувати, мульчувати посадки, боротися зі шкідниками та хворобами. Добре підв'язувати кучеряві квіти. Сприятливий день для посадки та пересадки троянд, хризантем, винограду.

4 травня. Сприятливий день для посадки кучерявих рослин, гороху, а також кропу, фенхелю. Підходящий час для боротьби зі шкідниками та хворобами.

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5 травня. У цей день можна висаджувати будь-які овочеві культури, пікірувати розсаду, пересаджувати її в теплиці, а також сіяти огірки, кабачки, патисони, гарбуз, квасолю, боби, висаджувати розсаду капусти.

6 травня. Сприятливо підгодовувати рослини мінеральними добривами. Добре у цей день замочувати та пророщувати насіння. Можна сіяти різні культури, зокрема й квіти. Також добре садити будь-які ягідники та декоративні чагарники.

7 травня. Можна висівати овочі, пересаджувати розсаду, кімнатні квіти, підгодовувати рослини мінеральними добривами. Не варто садити і обрізати дерева та чагарники. Вдалий день косити газони.

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8 травня. Краще зайнятися роботами із землею, прополкою та підгортанням. Нічого садити та пересаджувати не варто. Підстрижіть газон – трава буде дуже повільно рости.

9 травня. Упорядкуйте багаторічники: приберіть та обірвіть сухе і хворе листя, розпушіть, удобріть мінеральними добривами. Можна розсадити багаторічники.

10 травня. День підходить для посіву та пересадки квітів. Овочеві культури не дадуть гарного врожаю. Можна формувати крону дерев, пасинкувати та обрізати рослини. Також можна удобрювати сад та город.

11 травня. Хороший період для оранки, культивації, розпушування, знищення бур'янів, підгортання та обприскування рослин від шкідників та хвороб. Можна удобрювати сад та город.

12 травня. Можна садити будь-які лікарські трави. Не варто пасинкувати та пересаджувати розсаду. Займіться благоустроєм саду та городу. Також можна пересадити будь-які ягідники та декоративні чагарники.

13 травня. Підходящий день для посадки лікарських та пряних трав. Можна підгодувати квіти органічними добривами. Проводьте підготовку грядок до посадок. Починайте формувати компостні купи.

14 травня. Добре висаджувати розсаду капусти. Можна пересаджувати ягідники та декоративні чагарники. Вдалий день для посадки насінників.

15 травня. Сприятливий день для посіву та пересадки злаків. Сійте будь-які овочі, квіти, трави, пікіруйте, пересаджуйте розсаду.

16 травня. Несприятливий день для посіву та пересадки. Зате корисно зайнятися прополкою та боротьбою з бур'янами, стрижкою та вирівнюванням газону.

17 травня. Не варто садити овочеві культури. Висівайте будь-які квіти, лікарські та пряні трави. Можна пересаджувати та ділимо багаторічні квіти. Вносити органічні добрива.

18 травня. У цей день краще нічого не сіяти і не пересаджувати, за винятком рослин з довгим і кучерявим стеблом. Ефективною буде прополка та боротьба з бур'янами. Можна косити траву, заготовляти сіно.

19 травня. День підходить для посадки овочевих культур, особливо коренеплодів, а також дині та кавунів. Ефективною буде боротьба зі шкідниками та бур'янами.

20 травня. Підходящий час для обробки ґрунту, внесення добрив та сіножаті. Добре підгодовувати органікою висадки, дерева та чагарники. Можна підгортати і прополювати землю.

21 травня. День не підходить для посіву насіння, висадки розсади, посадки саджанців дерев та чагарників. Можна обприскати рослини від шкідників та хвороб. Займіться прополкою землі, обрізанням дерев та чагарників.

22 травня. У цей день не потрібно нічого садити та пересаджувати. Не варто пікірувати чи поливати рослини. Добре проводити роботу із захисту культур від хвороб та шкідників. Можна обробляти землю, полоти бур'яни, стригти газон.

23 травня. Можна сіяти овочеві культури, пересаджувати розсаду. Поливайте та удобрюйте посадки органікою. Плодові дерева та чагарники садити не варто. Не можна викопувати та ділити багаторічники.

24 травня. День підходить для посіву будь-яких культур, пікірування та пересадки розсади. Можна сіяти однорічні квіти.

25 травня. Не варто нічого сіяти, окрім сидератів, також не потрібно пересаджувати розсаду. Цього дня найкраще розпушувати землю, прополювати посадки, знищувати шкідників та боротися з хворобами рослин.

26 травня. День не підходить для посіву та пересадки. Займіться прополюванням, розпушуванням, мульчуванням. Добре удобрювати землю і видаляти з плодових дерев і кущів засохлі гілки.

27 травня. Можна сіяти зелені культури та редис для другого врожаю. Ефективна боротьба зі шкідниками та хворобами. Використовуйте для підживлення рослин органічні добрива. Підходящий час для сіножаті та обробки ґрунту.

28 травня. Не прополюйте грядки. Також не варто поливати рослини. Можна пересадити жоржини, півонії та кореневищні багаторічники. Збирайте лікарські трави. Обрізайте дерева та чагарники.

29 травня. Добре висівати розсаду. Можна щепити та обрізати дерева та чагарники. У цей день також можна підгодувати рослини органічними добривами. Складайте компостну купу, боріться зі шкідниками та хворобами рослин.

30 травня. Не треба нічого сіяти та пересаджувати. Можна прополювати землю та боротися із бур'янами, а також косити траву. Добре у цей день обкопати землю навколо дерев та чагарників.

31 травня. День підходить для посадки та пересадки троянд, хризантем, винограду, різних видів плющів та ліан. Не потрібно пересаджувати та сіяти овочеві рослини. Добре боротися зі шкідниками та хворобами.

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