Город на балконі: головні правила та поради

На такій маленькій ділянці важливо зважити на багато нюансів, зате можна зібрати пристойний урожай.

Що і як можна вирощувати на балконі / Фото: Колаж: Сьогодні

Не біда, якщо у вас немає свого городу, а хочеться, щоб на столі були власноруч вирощені овочі та зелень . Це можна зробити на мінімальній за розміром ділянці, наприклад – на балконі.

Як спланувати город на балконі

Відразу треба спланувати, де і що зростатиме Які грядки спорудити, яким буде освітлення, а вже потім приступати до посадок. Дуже зручно для цього намалювати план, на якому наочно визначити місце кожної рослини. Майте на увазі, що більшості рослин важливо, щоб балкон був освітлений, інакше доведеться досвічувати рослини штучним світлом. А ще важливо врахувати сусідство різних культур,тому що не всі вони дружать між собою.

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Що вирощувати на балконі

На балконі можна посадити багато рослин / Фото: istockphoto

Найбільш практичними та простими для вирощування на балконі вважаються рослини:

базилік, кріп, петрушка, селера,

салат, шпинат,

м'ята, меліса,

цибуля і часник на зелень,

солодкий та гіркий перець,

помідори,

огірки,

редиска,

горох,

квасоля,

полуниця.

Вибираючи насіння, зверніть увагу на культури та сорти, які можна використовувати для кімнатного городництва .

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У чому вирощувати рослини на балконі

Вирощувати культури можна у горщиках і навіть корзинах / Фото: pinterest

Вирішуючи, які ємності використовувати для домашнього городу, корисно застосувати винахідливість і навіть заощадити на покупці горщиків та контейнерів. Вам знадобляться різноманітні пластикові банки, відерця, каністри, бочки, пляшки та навіть стаканчики. З непотрібного посуду це можуть бути старі миски, відра, горщики. Головне – зробити у днищі отвори для вентиляції та виведення зайвої вологи, щоб рослини не страждали від застою води.

Також важливо враховувати розвиненість кореневої системи і потребу рослин в об'ємах горщиків. Наприклад, зелень поміститься у звичайному квітковому горщику, а ось помідори або огірки вимагатимуть доволі широких ємностей не менше 4-5 літрів.

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Організація грядок на балконі

На балконі практично вертикальне вирощування / Фото: pinterest

Полуницю можна вирощувати не горизонтально, а вертикально – у цьому випадку очевидна економія місця. Вертикальні грядки можна зробити із пластикових труб діаметром 150 мм, а отвори для висадки роблять на відстані 25 см один від одного. Трубу встановлюють у глибоку ємність, заповнену гравієм.

Для в'юнких рослин добре підійдуть решітки або міцні мотузки , по яких вони будуть чіплятися і рости вгору. А сам балкон добре обладнати поличками чи стелажами – так буде простішийе доступ до всіх рослин. При цьому важливо продумати запас міцності конструкцій, тому що горщики із землею та великими рослинами важать чимало.

Грунт для вирощування на балконі

Рослини висаджують у підготовлений ґрунт / Фото: istockphoto

Можна купити готовий ґрунт у магазині або зробити суміш самостійно. Оптимальний склад ґрунту :

5 частин торфу,

1 частини ґрунту,

3 частин перегною.

При наповненні горщиків можна використовувати керамзит або пінопласт, щоб вага конструкції була меншою .

Як садити рослини на балконі

Спочатку на дно ємностей укладають дренажний шар , а потім їх потрібно наповнити ґрунтом. Далі приступають до посіву насіння на ту глибину, яку вказано на упаковці . Щоб прискорити процес зростання рослин, можна на балконі одразу висадити розсаду . В умовах балкона висівати насіння на розсаду можна значно раніше , ніж у відкритий ґрунт на городі. Далі слід забезпечити культури поливом та певним рівнем вологості повітря. Важливо, щоб рівень вологи не впливав на вогкість у квартирі і на балконі, інакше вам не уникнути цвілі на стінах. Для цього важлива нормальна вентиляція повітря та провітрювання.

Раніше ми розповідали, які рослини не можна тримати вдома і чому. Також читайте наші поради, як із кісточки виростити екзотику вдома: ТОП-7 цікавих рослин із фото.