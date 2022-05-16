Чому на овочах з'являються стрілки: помилки дачників

Якщо овочі починають стрілкуватися і цвісти, їх доведеться лише викинути

Що робити, щоб овочі не пускали стрілки / Фото: Колаж: Сьогодні,

Посадили розсаду чи посіяли насіння з надією на гарний урожай , а рослини почали цвісти? І замість коренеплодів ви отримали гарні, але марні квіткові стрілки.

В чому причина, що неправильно зробили при вирощуванні та як врятувати ситуацію, щоб не залишитися без урожаю, дізнайтесь у нашій статті.

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Чому з'являються стрілки

Низька температура провокує появу стрілок / Фото: freepik

Стрілкуватися можуть дворічні культури : морква, капуста, цибуля, буряк тощо. Рослини випускають квітконоси у більшості випадків тому, що потрапляють під дію низької позитивної температури.

: морква, капуста, цибуля, буряк тощо. Рослини випускають квітконоси у більшості випадків тому, що потрапляють під дію низької позитивної температури. Якщо весна видалася холодною і затяжною – це може спричинити те, що рослини перенаправляють свої сили і випускають стрілки. При цьому їхні коренеплоди стають грубими , несмачними і непридатними для зберігання та їжі.

, несмачними і непридатними для зберігання та їжі. Якщо стрілкуватися почала редиска, салат або пекінська капуста, це сталося через пізній посів цих культур. Салат викидає стрілки, коли температура повітря різко підвищується. Ці рослини для нормального зростання віддають перевагу ранньому посіву.

цих культур. Салат викидає стрілки, коли температура повітря різко підвищується. Ці рослини для нормального зростання віддають перевагу ранньому посіву. Крім того, зверніть увагу на насіння. Для посіву на плоди важливо вибрати ті, які не схильні до цвітності .

Що робити, щоб на овочах не з'явилися стрілки

Багато дачників намагаються видаляти стрілки, що з'явилися . Проте це лише замаскує плоди, але не позбавить проблеми, бо невдовзі з'являться нові стрілки.

Рослини зі стрілкою можна використовувати в їжу / Фото: freepik

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Рослини з квітконосами краще відразу витрачати на їжу , використовуючи зелене перо.

Щоб уникнути стрілок, слід вкривати рослини доти, доки не пройде загроза весняних поворотних заморозків.

Раніше ми розповідали, які рослини не можна тримати вдома і чому. Також читайте наші поради, як із кісточки виростити екзотику вдома: ТОП-7 цікавих рослин з фото.