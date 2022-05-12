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Що робити, якщо набрякають ноги у поїздці

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 травня, 18:40
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Радість подорожі може затьмарити дискомфорт та втома ніг
Набрякають ноги в поїздці - що робити
Набрякають ноги в поїздці - що робити / Фото: Колаж: Сьогодні,

У тривалій поїздці на далекі відстані людям доводиться довгий час сидіти в одній позі, якщо це не вагон поїзда, де можна трохи розім'ятися і навіть полежати.

Одні легко переносять довгу нерухомість у транспорті, для інших же подорож перетворюється на справжню муку , тому що вони відчувають втому, дискомфорт, оніміння і набряклість ніг.

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Довга нерухомість провокує набряклість ніг / Фото: istockphoto
Довга нерухомість провокує набряклість ніг / Фото: istockphoto

Нерухомість та тривале перебування у вимушеній позі провокує застій крові у венах, порушення кровообігу і як наслідок – ноги набрякають.

Існує кілька ефективних методів, які можуть полегшити цей стан

  • Щоб звести дискомфорт від подорожі до мінімуму, бажано запастись компресійною білизною , що допоможе уникнути набряклості.
  • У дорогу обов'язково вибирайте зручне та комфортне взуття без високих підборів, оптимально – спортивного стилю.
    Зручне взуття полегшить стан ніг / Фото: pexels
    Зручне взуття полегшить стан ніг / Фото: pexels
  • Крім безпосередньо взуття, весь одяг має бути зручним та вільним, щоб не облягав і не передавлював судини та не заважав нормальній циркуляції крові.
  • Також можна полегшити стан, розслабивши шнурки , розстебнувши змійку або повністю знявши взуття.
  • Добре, якщо у вас вийде помасажувати стопи , кісточки, гомілки.
    Масаж корисний для ніг / Фото: istockphoto
    Масаж корисний для ніг / Фото: istockphoto
  • Ще краще, якщо дозволяють умови (наприклад, в автомобілі), підняти ноги на рівень вище за серце.
  • Дорогою можна періодично виконувати вправи : рухати ступнями, перекочувати їх із носків на п'яту, із зовнішнього на внутрішній бік, почергово розслабляти та напружувати м'язи ніг.
  • Спробуйте діафрагмальне дихання : на вдиху – надути живіт, щоб черевна стінка піднялася. На видиху – живіт утягнути. Така вправа покращить відтік венозної крові від ніг.

Раніше ми розповідали, як скласти речі у валізу, щоб більше вмістилося: 10 простих правил. Також дізнайтесь, як стати ідеальним пасажиром під час подорожі.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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