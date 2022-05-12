Що робити, якщо набрякають ноги у поїздці

У тривалій поїздці на далекі відстані людям доводиться довгий час сидіти в одній позі, якщо це не вагон поїзда, де можна трохи розім'ятися і навіть полежати.
Одні легко переносять довгу нерухомість у транспорті, для інших же подорож перетворюється на справжню муку , тому що вони відчувають втому, дискомфорт, оніміння і набряклість ніг.
Нерухомість та тривале перебування у вимушеній позі провокує застій крові у венах, порушення кровообігу і як наслідок – ноги набрякають.
Існує кілька ефективних методів, які можуть полегшити цей стан
- Щоб звести дискомфорт від подорожі до мінімуму, бажано запастись компресійною білизною , що допоможе уникнути набряклості.
- У дорогу обов'язково вибирайте зручне та комфортне взуття
без високих підборів, оптимально – спортивного стилю.Зручне взуття полегшить стан ніг / Фото: pexels
- Крім безпосередньо взуття, весь одяг має бути зручним та вільним, щоб не облягав і не передавлював судини та не заважав нормальній циркуляції крові.
- Також можна полегшити стан, розслабивши шнурки , розстебнувши змійку або повністю знявши взуття.
- Добре, якщо у вас вийде помасажувати стопи
, кісточки, гомілки.Масаж корисний для ніг / Фото: istockphoto
- Ще краще, якщо дозволяють умови (наприклад, в автомобілі), підняти ноги на рівень вище за серце.
- Дорогою можна періодично виконувати вправи : рухати ступнями, перекочувати їх із носків на п'яту, із зовнішнього на внутрішній бік, почергово розслабляти та напружувати м'язи ніг.
- Спробуйте діафрагмальне дихання : на вдиху – надути живіт, щоб черевна стінка піднялася. На видиху – живіт утягнути. Така вправа покращить відтік венозної крові від ніг.
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