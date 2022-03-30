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Що робити, якщо закінчився бензин: поради автомобілістам

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30 березня, 20:18
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Не бійтеся звертатися по допомогу до людей – адже ви теж не відмовите на їхньому місці.
Закінчився бензин: що робити
Закінчився бензин: що робити / Фото: Pixabay

На Водіїв чекає чимало складних ситуацій у дорозі. Одна з них – коли пальне закінчується або вже закінчилося зовсім, а їхати треба. Що робити? Навіть у такому разі є вихід і не один.

Очевидний знак того, що пальне в баку закінчується – це індикатор на панелі приладів . Залежно від моделі, автомобіль сигналить про низький рівень пального. Залишків може вистачити на кілька кілометрів, що дозволить знайти заправку та поповнити запаси.

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Що робити, якщо закінчився бензин у машині: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Залишки пального

Про те, що закінчується бензин, кажуть датчики
Про те, що закінчується бензин, кажуть датчики

Поки бак повністю не спорожнів, ви можете трохи заощадити, щоб дотягнути до найближчої АЗС . Для цього відключіть усе, що збільшує витрати палива, наприклад, кондиціонер. Оптимальна швидкість руху – в межах 80-100 км на годину, не гальмуйте і не розганяйтеся різко, інакше витрата зростає.

  • Лайфхак 2. Зупинка

Закінчується бензин: як поводитися на дорозі / Фото: unsplash
Закінчується бензин: як поводитися на дорозі / Фото: unsplash

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Щоб не стати посеред траси, постарайтеся вчасно виправити на парковку або хоча б на узбіччя . Як тільки після сигналів ви відчуєте тряску або почуєте шум, рухайтеся до узбіччя і намагайтеся якнайшвидше припаркуватися.

  • Лайфхак 3. Заправка

Немає бензину: що робити / Фото: pixabay
Немає бензину: що робити / Фото: pixabay / Фото: Pixabay

У вашому багажнику завжди має бути каністра – металева , за правилами протипожежної безпеки. Чудово, якщо вона повна, тоді просто влийте вміст у бак. З порожньою каністрою вирушайте на пошуки пального, наприклад, до найближчої заправки.

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  • Лайфхак 4. Водії

Попросіть бензин у водіїв / Фото: pixabay
Попросіть бензин у водіїв / Фото: pixabay

Можна спробувати роздобути трохи бензину у водіїв, що проїжджають . Наприклад, у багатьох таксистів у багажнику про запас може бути каністра з бензином, і вони можуть поділитися. Або попросити накачати трохи палива у господаря старої марки авто.

  • Лайфхак 5. Буксир

Якщо немає бензину, можна відбуксирувати авто / Фото: pinterest
Якщо немає бензину, можна відбуксирувати авто / Фото: pinterest

Якщо заправок поблизу не виявилося, вам знадобиться буксирувальний трос і знову ж таки стороння допомога. Постарайтеся зупинити машину, що проїжджає, і попросіть водія дотягнути вас на буксирі до найближчої АЗС.

  • Лайфхак 6. Сервіс

Якщо допомоги чекати немає звідки, зателефонуйте до найближчої автомайстерні чи у спеціальну службу допомоги на дорозі. Зрозуміло, що це не дешево, але вони надійно зможуть вирішити вашу проблему.

Раніше ми розповідали, як стати ідеальним пасажиром під час подорожі.

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