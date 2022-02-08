Як безпечно водити машину: корисні звички автомобіліста

ТОП-5 простих та корисних звичок під час водіння можуть урятувати життя

Корисні звички під час керування авто можуть врятувати життя / Фото: Unsplash

Останнім часом такі часті повідомлення про ДТП на дорогах, що багато людей просто бояться сідати за кермо. Як убезпечити себе та пасажирів, а також інших учасників дорожнього руху?

Виявляється, набуття корисних звичок за кермом багато в чому допоможуть не лише підтримувати здоров'я, а й навіть урятувати життя.

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Як безпечно водити машину: лайфхаки

Лайфхак 1. Регулювання спинки водія

Помилкова думка, що відведена назад спинка крісла водія зменшує навантаження на спину, знижує втому і, відповідно, покращує водіння. Насправді, при такому положенні тулуба голова водія змушена нахилятися вперед, шия і плечі швидше затікають , а також збільшується навантаження на куприк. Але і це не всі неприємності: у разі небезпеки та різкого гальмування тіло водія, не маючи ззаду упору, ковзає вгору по спинці крісла . Через це слабшає тиск ноги на педаль гальма, і щоб загальмувати людині доводиться із більшою силою хапатися за кермо. Таким чином, руки стають напруженими, і кермо використовується не як засіб керування авто, а як поручень. У такому положенні знижується можливість відвернути кермо у бік для уникнення зіткнення.

Лайфхак 2. Посадка у кріслі водія

Важливо перед поїздкою правильно виставити крісло та підігнати подушку . Нога має бути трохи зігнута при повністю натиснутій педалі гальма. Посуньте сидіння вперед і отримайте правильний вигин у колінах. Спинка сидіння має бути майже вертикальною. Зап'ястя рук мають вільно торкатися кермового колеса. Не забудьте про дзеркала заднього виду.

Лайфхак 3. Правильний хват керма

Якщо уявити собі кермо у вигляді годинникового циферблату, то руки потрібно розташовувати на числах 10 та 2 години або на 9 та 3 . Кермо важливо тримати двома руками , завдяки чому можна моментально реагувати на дорожню ситуацію і спрямовувати машину у бік від перешкоди, що виникла на дорозі. Не варто ігнорувати це правило навіть на прямій трасі, щоб не втратити корисної звички.

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Лайфхак 4. Ремінь безпеки

Пристібайтеся! Це правило стосується не лише водія, а й пасажирів, у тому числі на задніх сидіннях. Інакше при різкому маневрі або зіткненні авто вони ризикують як самі отримати травму, так і покалічити оточуючих, продовжуючи рухатися по інерції після різкого гальмування. Особливо правила пристібання слід дотримуватися із дітьми та тваринами.

Лайфхак 5. Порядок у салоні авто

Дуже корисна звичка, що може врятувати на трасі. Перед подорожжю важливо оглянути салон і прибрати або закріпити предмети, які при різкому маневрі можуть впасти на підлогу і закотитися, наприклад, під педалі або травмувати людей. Найчастіше такими предметами виявляються: пляшки з водою, посуд, ліхтарик, одяг тощо. Також слід закріплювати вміст багажника.

Лайфхак 6. Огляд машини

Звикайте завжди перед тим, як сісти за кермо не лінуватися оглядати з усіх боків машину , обійшовши її навколо. Звертайте увагу на стан коліс, відсутність сторонніх предметів у вихлопній трубі, решітці радіатора, колісних арках. А взимку очищайте від снігу дах авто, скло, дзеркала, плафони ліхтарей.

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Лайфхак 7. Втома

Привчайте себе не вести машину у стані втоми . Якщо у вас немає іншого виходу, краще поспіть перед виїздом 20-30 хвилин чи годину. Якщо в дорозі відчуваєте сонливість – випийте каву.

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