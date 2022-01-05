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Як боротися із запотілим склом в авто: корисні поради водіям

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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5 січня, 18:45
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Дізнайтеся, що робити, щоб скло в машині швидко стало прозорим і більше не потіло.
Запотіло скло в авто - поради водіям
Запотіло скло в авто - поради водіям / Фото: Колаж: Сьогодні

У сезон холодів, окрім обледенілих ззовні вікон, автомобілістів чекає й інша проблема. На внутрішньому боці скла в машині регулярно накопичується конденсат, через що вікна потіють . Це не лише незручно, але ще й небезпечно для руху, бо ускладнює огляд дороги.

Що робити, щоб скло не потіло, і як скоріше висушити його всередині машини, читайте в наших лайфхаках.

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Як боротися з вологою на склі авто: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сухі речі

Максимально уникайте потрапляння в салон машини вологи : регулярно сушіть килимки та чохли сидінь, не сідайте в авто мокрими або засніженими, струшуйте плащ і ховайте парасольку в чохол.

  • Лайфхак 2. Прогрівати

У холодну пору року слід кілька хвилин прогрівати салон та скло – лобове, бічне, заднє. При цьому не включати режим циркуляції, щоб в салон надходило лише повітря з вулиці.

  • Лайфхак 3. Протирати

Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest
Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest

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Запітніле скло потрібно витирати сухою ганчіркою з натуральної тканини або спеціальною фіброю і з підвищеною гігроскопічністю. Вона дуже добре вбирає зайву вологу, видаляючи її зі скла.

  • Лайфхак 4. Провітрювати

Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest
Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest

Щоб вікна не потіли, під час їзди намагайтеся тримати передні повітрозабірники відкритими , підтримувати теплу температуру в салоні, включити на мінімальні оберти вентилятор і направити обдув вгору на лобове скло.

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  • Лайфхак 5. Вікна

Щоб прискорити процес вентиляції та сушіння салону, можна трохи відкрити вікна . Волога зі скла піде швидше.

  • Лайфхак 6. Антизапотівник

Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest
Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest

Зручна та практична річ – антизапотівники для скла, які можуть бути у вигляді рідини чи спрею. Вони утворюють на склі найтоншу плівку розчину , який змінює властивості та силу поверхневого натяжіння води. Їх зручно наносити, але робити це потрібно на чисте, висушене та знежирене скло. Процедуру повторюють приблизно раз на 2-3 тижні.

  • Лайфхак 7. Рідина власноруч

Щоб не витрачатися на антизапотівач, його можна зробити самим. Для цього беруть спирт із гліцерином у співвідношенні 20 до 1 , перемішують і заливають у пульверизатор, а потім бризкають на скло.

  • Лайфхак 8. Силікагель

Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest
Як боротися із запотілим склом / Фото: pinterest

Ще один варіант боротьби із зайвою вологою в салоні – силікагель . Ці висушені гранули можна видобути, купивши наповнювач для котячого туалету або при покупці взуття – у нього закладаються пакетики, щоб воно не псувалося. Наповніть речовиною невеликі мішечки та розкладіть по салону.

  • Лайфхак 9. Профілактика

Слід регулярно перевіряти стан вентиляції , прочищати дренажні канали, клапан рециркуляції повітря. Занадто щільний фільтр бажано замінити.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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