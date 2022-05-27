Як організувати легку дорогу поїздом: лайфхаки

Якщо ви маєте подорожувати поїздом, важливо продумати безліч дрібниць, щоб все пройшло приємно і легко.

Як організувати комфортну поїздку у поїзді / Фото: Колаж: Сьогодні,

На що звернути увагу, що підготувати та як правильно поводитися у вагоні , щоб ваша поїздка була комфортною та позитивною як для вас, так і для попутників, читайте у нашій статті.

Місце

Дорога починається із вибору місця. У плацкартному вагоні не варто купувати бічні полиці та місця біля туалету, краще вибирайте посередині – там є ймовірність, що вас менше турбуватимуть.

Реклама

Бічні полиці менш зручні / Фото: pinterest

Варіант верхньої полиці оптимальний для тих, хто їде нічним рейсом, тому що на ній можна виспатися і на неї не буде охочих посидіти, на відміну від нижньої, яку доведеться ділити з супутниками.

Нижня полиця більше підходить для денного рейсу – на ній зручніше змінювати положення тіла, користуватися столиком, а також зберігати під нею у закритому відсіку цінні речі.

Реклама

Їжа

У поїзд не варто брати багато їжі, щоб не обтяжувати багаж і щоб не довелося викидати. Добре, якщо вона буде запакована порційно. І зрозуміло, в дальню поїздку не варто брати продукти, що швидко псуються. Це можуть бути овочі, банани, яблука, крекери, йогурти, бутерброди тощо. Обов'язково візьміть достатній запас питної води .

Що є у поїзді / Фото: unsplash

Аптечка

Тримайте під рукою аптечку зі своїм звичайним набором ліків, а також препарати від тиску, головного болю, алергії, діареї та знеболювальне. Не забудьте про пластир та антисептики.

Реклама

Гігієна

Крім стандартного гігієнічного набору не забудьте взяти сухі та вологі серветки, санітайзери, туалетний папір, медичну маску. Краще не розраховувати, що у вагоні буде туалетний папір, а мати свій. І руки з вологими серветками будуть чистими, незалежно від того, чи є вода у туалеті. На станціях намагайтеся виходити подихати свіжим повітрям, але при цьому беріть із собою все цінне.

Розваги

У далеку дорогу розумно взяти павербанк . Також продумайте якісь розваги, крім гаджетів – адже може не бути зв'язку. Книги, кросворди, головоломки, карти, ігри тощо.

Чим зайнятися у дорозі / Фото: freepik.com

Сон

Якщо в поїзді доведеться спати, вам стануть у нагоді беруші та маска для сну . Краще потренуватися з ними заздалегідь, щоб усе було підігнано та комфортно. Також продумайте зручний одяг для перебування у вагоні: шльопанці, піжаму або спортивний костюм. Не забувайте, що вам доведеться переодягатися в купе або в туалеті, і зробити це потрібно швидко і зручно.

Попутники

Якщо ви не маєте наміру заводити знайомства у поїздці, краще відразу ввічливо та наполегливо позначати межі своєї комфортної зони і не підтримувати розмови. Майте на увазі, що з цими незнайомими людьми вам доведеться вимушено перебувати певний час у замкнутому просторі.

Як поводитися в дорозі / Фото: freepik.com

Не варто ні з ким ділитися інформацією про себе . Також уникайте гучних компаній і конфліктів, інакше ризикуєте зіпсувати подорож.

Якщо хтось заважає спати або поводиться агресивно , не намагайтеся вирішити проблему самостійно, а звертайтеся до провідника чи начальника поїзда.

Раніше ми розповідали, як швидко вивчити іноземну мову. Також давали поради, як стати ідеальним пасажиром під час подорожі.