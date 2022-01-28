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Як за кольором паспорта визначити країну

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 січня, 18:44
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Про що може розповісти колір паспорта у різних людей
Як можна дізнатися країну за кольором паспорта
Як можна дізнатися країну за кольором паспорта / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Затяті туристи і мандрівники, проходячи паспортний контроль, напевно звернули увагу, що у громадян різних країн відрізняються кольори. головного документа, що засвідчує особу . Як визначити, з якої країни перед вами людина? Прочитайте нашу статтю та подивіться на її паспорт.

У сучасному паспорті може бути біометрична та інша важлива інформація про людину: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер документа, дані про дітей, інформація про візи, фотографія, відбитки пальців тощо.

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Найчастіше вибір кольору паспорта в різних державах обумовлений особливостями географії, історії, політики та релігії. Немає чіткого розмежування по всіх країнах, проте базових кольорів обкладинки налічується чотири: червоний, синій, зелений та чорний.

Як за кольором паспорта визначити країну: лайфхаки

  1. Червоний паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay
Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay

Червоний або бордовий відтінок документа свідчить про те, що перед вами ймовірно громадянин європейської країни. Крім того, бордові паспорти закріплені за деякими країнами Латинської Америки – Перу, Еквадором, Болівією, Колумбією. Вважається, що російський паспорт отримав свій колір у спадок від СРСР.

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  1. Синій паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay
Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay

Сині та блакитні відтінки паспорта говорять про приналежність громадян до США, країн Карибського регіону, Південної Америки – Бразилії, Аргентини, Уругваю та Парагваю. А от синій колір українського паспорта асоціюється із національним прапором.

  1. Зелений паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: unsplash
Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: unsplash

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Паспортами зеленого кольору володіють жителі більшості мусульманських країн – Саудівська Аравія, Марокко, Пакистан, пояснюючи це тим, що зелений колір був улюбленим у пророка Мухаммеда. Також документи зеленого кольору у громадян багатьох африканських держав, що говорить про приналежність до Економічної спільноти країн Західної Африки: Буркіна-Фасо, Береги Слонової кістки, Нігерії, Сенегалу, Республіки Нігер.

  1. Чорний паспорт

Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay
Як за кольором паспорта визначити країну / Фото: pixabay

Чорний колір обрали собі Нова Зеландія та багато африканських країн: Ботсвана, Замбія, Ангола, Бурунді, Малаві, Габон та інші. Також цей колір документу мають громадяни Індії, Таджикистану, Хорватії, Мексики, Іраку.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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