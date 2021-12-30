Як розморозити та відкрити замок в авто: корисні поради водіям

Водою, вогнем і навіть своїм диханням – як іще можна відігріти замерзлий замок у машині.

Як відкрити замерзлий замок у машині / Фото: Колаж: Сьогодні

Мало того, що машину засипало снігом , примерзли вікна, і вона взагалі не заводиться, це далеко не всі неприємності, які підстерігають водіїв у зимовий сезон.

Іноді навіть потрапити всередину салону буває великою проблемою, бо замерз замок і не відкривається . А через мороз сів акумулятор і його потужності не вистачає, щоб спрацювала електроніка. Існує кілька нехитрих способів, які допоможуть відігріти замок та благополучно його відкрити.

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Як відкрити замерзлий замок в авто: лайфхаки

Лайфхак 1. Накладки

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pixabay

У багатьох сучасних машинах на замках стоять пластикові накладки що спрощує справу. Вони оберігають замок від зайвої вологи, замерзання, а також попадання бруду та пилу в них.

Лайфхак 2. Розморожувач

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

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Спеціальна рідина розморожувач має бути вашим супутником у зимовий час, адже вона саме для цього призначена. Логічно не тримати її в багажнику чи салоні, а брати із собою, коли ви плануєте сісти за кермо.

Лайфхак 3. Окріп

Лити окроп на замок – спосіб кардинальний та екстремальний, але невигідний. Замок швидко відтає, але вам потім доведеться вилучати воду із нього , тому що, остигаючи, вона так само швидко замерзне.

Лайфхак 4. Грілка

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

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Гарячу воду можна використовувати раціональніше. Наповніть нею грілку, пластикову пляшку або міцний пакет, прикладіть на час до замку і спробуйте його відігріти.

Лайфхак 5. Теплий ключ

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

Також у воді можна відігріти металеву частину ключа, але засовуючи його в замкову щілину, не забудьте видалити залишки вологи .

Лайфхак 6. Запальничка

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

Курите? Значить, у кишені є запальничка чи сірники. Вогонь допоможе відігріти металеву частину ключа, а вона у свою чергу – замок. Будьте обережні, щоб не оплавити пластмасу і не обпалити пальці.

Лайфхак 7. Прикурювач

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

Попросіть у сусіда гарненько розігрітий прикурювач з його авто та прикладіть до замка. Метал поступово піддасться теплу.

Лайфхак 8. Фен

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

Якщо є можливість, розетка та довгий кабель – відігрійте замок феном . Можна навіть промисловим, але дуже обережно і на найнижчих обертах, інакше можете зашкодити фарбі на дверях.

Лайфхак 9. Дихання

Як відкрити замерзлий замок / Фото: pinterest

Якщо немає нічого під руками, можна зігріти замок власним диханням. Справа ця довга і непроста. Щоб прискорити процес, дихайте на замок через трубочку – вона направить потік теплого повітря, куди треба.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.