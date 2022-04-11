Як зробити переноску для котів власноруч

Перевезти домашнього улюбленця можна навіть без спеціальної переноски, а зробити її самим.

Як зробити переноску для кота власноруч / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Багато людей змушені зараз переїжджати з дому і при цьому не кидають своїх улюбленців. Але як бути, якщо немає спеціальної переноски? Щоб полегшити дорогу з тваринами, можна зробити переноску для кота власноруч із підручних засобів.

Як зробити переноску для кота: лайфхаки

Лайфхак 1. Зшийте з тканини

Як зробити переноску для кота з тканини / Фото: pinterest

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Для переноски підійде навіть старий светр – так буде тепліше та затишніше. Викрийте з нього сумку за розміром вашого улюбленця. Приблизні габарити готової сумки: довжина – 40, ширина – 22, висота – 25 см . Дно та бічні стінки зміцніть щільним картоном, клаптиками з пінополіуретанового каремату або пластиковими вставками, щоб переноска краще тримала форму. Для цього бажано передбачити кишені та вставляти туди щільний матеріал, щоб переноску було легко прати. Ремені ручок мають проходити під дном – так сумка не порветься. Зверху пристрочіть змійку, а отвір для голови зробіть м'яким. Не промахніться із розміром, щоб кіт не втік.

Лайфхак 2. Удоскональте сумку

Переноска для кота зі старої сумки / Фото: pinterest

Якщо в господарстві є сумка, що підходить за розміром, її можна переробити під переноску. Для цього знову ж таки зорієнтуйтеся за розмірами, а дно та бічні частини зміцніть чимось щільним – обшиті вставки із пластику, фанери, картону тощо. Один із боків замініть на сітку – для повітря, і щоб вихованцю було не так нудно всередині. Якщо планується тривале використання, на дно переноски помістіть матеріал, що вбирає: пелюшку, підгузник, матрац із наповнювачем для туалету.

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Лайфхак 3. Кошик для білизни

Як зробити переноску з кошика / Фото: unsplash

Для переноски тварин у довгій дорозі також можна використовувати кошик для білизни, який у вас є – пластиковий, плетений, тканинний. Це менш зручний варіант, тому що кошики зазвичай занадто великі але на крайній випадок підійде і такий. Потрібно зафіксувати скотчем кришку, а отвори для повітря в ньому і так уже є. Не забудьте про підстилку.

Лайфхак 4. Пластиковий контейнер

Переноска для кішок у контейнері / Фото: pinterest

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Ще одна альтернатива переносці – візьміть великий пластиковий контейнер для продуктів, зробіть у ньому отвори для повітря . Виходить надійна, практична, швидка і доволі зручна переноска.

Лайфхак 5. Пластикове відро

Котів можна перевозити у відрі / Фото: pinterest

Пластиковий посуд: відра, баклажки, каністри та інші великі ємності також можна переобладнати під тимчасове житло кота. Проріжте дірки для повітря, тільки подбайте, щоб вони не були гострими по краях , і тварина не поранилася.

Лайфхак 6. Картонна коробка

Кішку можна перевозити в ящику / Фото: pinterest

Щільну картонну коробку можна переробити під невеликий будиночок на час подорожі. Картон зручний тим, що із нього можна сформулювати будь-який розмір. Підійде для спокійних вихованців , а от більш активні та буйні можуть досить швидко подряпати паперові стінки.

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