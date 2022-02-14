Як стати ідеальним пасажиром під час подорожі

Часто, вирушаючи у дорогу, ми навіть не замислюємося, що безпека в дорозі багато в чому залежить не лише від досвіду та самопочуття водія, а й від його душевного стану .
Той, хто сидить на пасажирському сидінні, здатний подарувати людині за кермом як комфортний стан і гарний настрій, так і вивести із себе, відволікаючи та дратуючи. Отже пасажир автоматично стає учасником руху , нехай і непрямим у певному сенсі.
Насправді стати ідеальним пасажиром не так вже й складно. Перегляньте наші поради та приміряйте їх на себе. І пам'ятайте, що від вас залежить безпека.
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Як правильно поводитися в дорозі з водієм: лайфхаки
- Лайфхак 1. Головність
Очевидне правило, яке багато хто порушує: у машині головний – водій . Його слід беззастережно слухатися, не сперечатися і не відволікати від основної функції у дорозі. А якщо ви з чимось категорично не погоджуєтесь, краще обговорити це до або після поїздки.
- Лайфхак 2. Ремені безпеки
Водій – не нянька, йому й так є про що подумати перед поїздкою. Так що, сідаючи в авто, не забувайте пристебнутись без зайвих нагадувань, а тим більше – суперечок.
- Лайфхак 3. Музика
У дорозі важливо, щоб саме водій мав комфортний настрій, а тому без дозволу не включайте і не перемикайте музику чи частоту. Ви можете послухати радіо в інший час та в іншому місці.
- Лайфхак 4. Розмова
Важливо вловити, наскільки доречною є розмова , питання, суперечки під час дороги. Якщо водієві нудно – його можна розважати приємною бесідою. Але якщо він втомився або роздратований – вам краще помовчати, а балаканину перенести на інший час.
- Лайфхак 5. Чистота
В машині підтримуйте порядок , не смітіть і, тим більше, нічого не викидайте на дорогу під час руху. Також не їжте та не куріть без дозволу водія.
- Лайфхак 6. Вологість
Не зайвим буде нагадати, що за сирої та дощової погоди в машину слід сідати, по можливості витерши і обтрусивши ноги , капелюх, парасольку, якщо вони мокрі та брудні. Ви не тільки знизите кількість бруду в салоні, але й зменшите запотівання вікон через високу вологість.
- Лайфхак 7. Штурман
Багатьом водіям простіше та веселіше, якщо в незнайомому місці пасажир бере посильну участь під час руху, стежить за дорогою , підказує знаки та напрямок руху, дивиться, де можна припаркуватися тощо. Але при цьому не відволікає на сторонні події.
Раніше ми розповідали, як безпечно водити машину: корисні звички автомобіліста.