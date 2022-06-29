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Як захистити салон машини від нашестя комарів та мошок (фото)

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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29 червня, 18:20
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Є простий лайфхак, який врятує салон авто від кровопивців.
Як захистити салон машини від комарів
Як захистити салон машини від комарів / Фото: Колаж: Сьогодні

Літній відпочинок на вулиці – задоволення, яке часто затьмарюється однією великою неприємністю – нашестям комах. Комарі, мошки, ґедзі набридають не тільки на вулиці, в будинку, але також примудряються без проблем забиратися в салон авто.

Багатьом відпочиваючим знайома ситуація, коли на пікніку до салону залишеної машини швидко набиваються полчища настирливих комарів. Як позбутися кровопивців та зробити свій відпочинок комфортним, дізнайтесь у нашій статті.

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Як позбутися комарів в авто: лайфхаки

  • Сітка на вікно . Один із найпростіших способів позбутися літаючих паразитів – встановити спеціальні сітки, які зазвичай використовуються замість тонування. Вони кріпляться магнітами, за рахунок чого машина не дряпається. З недоліків: матеріал погано пропускає повітря, а значить усередині машини буде задушливо.
    Встановіть на вікно антимоскітну сітку / Фото: pinterest
    Встановіть на вікно антимоскітну сітку / Фото: pinterest
  • Сітка на салон . Можна піти далі і обладнати місце для відпочинку більш комфортно – захистити сіткою від комах всю відкриту частину салону. У цьому випадку крім ціни питання також підвищується якість відпочинку.
    Можна захистити сіткою весь мікроавтобус / Фото: pinterest
    Можна захистити сіткою весь мікроавтобус / Фото: pinterest
  • Антикомарина спіраль . Засіб, безумовно, надійний на природі та в будинку. Ароматний дим надовго відлякує комарів та мошок. Однак у машині такий спосіб може бути небезпечним. Встановлене на передній панелі або центральній консолі джерело вогню від одного неправильного руху може впасти і призвести до пожежі.
    Спіраль небезпечно використовувати у салоні авто / Фото: pinterest
    Спіраль небезпечно використовувати у салоні авто / Фото: pinterest
  • Марля . Найекономніший, але при цьому не менш дієвий спосіб захиститися від комарів – застосування марлі. Достатньо взяти із собою великий відріз цієї тканини та завісити нею простір. Або обтягнути марлею верхню частину дверей, опустити скло, а потім зачинити двері.
    Марля захищає від комарів / Фото: pinterest
    Марля захищає від комарів / Фото: pinterest

Раніше ми давали поради водіям, як підготувати авто до спеки. Також ділилися лайфхаками, що робити, якщо закінчився бензин.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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