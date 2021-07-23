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Як захистити телефон від піску і води на пляжі: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 липня, 16:15
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Щоб відпочинок на березі водойми не затьмарився від зіпсованого телефону, заздалегідь продумайте способи, як захистити техніку від піску, води та інших неприємностей.
Як захистити телефон на пляжі
Як захистити телефон на пляжі

Сучасну людину важко уявити без телефону. І, вирушаючи на пляж, вона обов'язково візьме свій гаджет, незважаючи на всі небезпеки, які там підстерігають – від елементарної крадіжки до піску, води і морського бризу.

На жаль, смартфони погано переносять купання або пильовий вітер, тож навіть маленька піщинка може стати фатальною для його роботи.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Як захистити телефон на пляжі, читайте наші лайфхаки:

  • Лайфхак 1. Заглушки

Як захистити телефон на пляжі
Як захистити телефон на пляжі / Фото: Pinterest

Навіщо винаходити колесо, якщо все вже зробили до вас? Багатьом телефонами не страшні ні дрібні бризки, ні навіть падіння з невеликої висоти, завдяки міцному корпусу. А ось дійсно слабкі місця в гаджетах – це технологічні отвори і роз'єми, куди потрапляє вода і пісок. Виробники заздалегідь подбали про цю проблему і випустили спеціальні заглушки, які і коштують недорого, і виглядають гарно.

  • Лайфхак 2. Сумка

Як захистити телефон на пляжі
Як захистити телефон на пляжі / Фото: Pinterest

Мініатюрна водонепроникна сумка, зроблена спеціально для телефону – ще один спосіб убезпечити техніку від піску і вологи під час походу на пляж і навіть купання, якщо ви боїтеся залишати цінні речі на березі.

  • Лайфхак 3. Пакет

Як захистити телефон на пляжі
Як захистити телефон на пляжі / Фото: Pinterest

Якщо ж ви ще не обзавелися таким девайсом для свого смартфона, на виручку прийде пакет із застібкою або навіть найзвичайнісінький поліетиленовий кульок, який можна міцно зав'язати.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, що робити, щоб пісок не лип до ніг: літні лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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