Як захистити телефон від піску і води на пляжі: лайфхаки

Сучасну людину важко уявити без телефону. І, вирушаючи на пляж, вона обов'язково візьме свій гаджет, незважаючи на всі небезпеки, які там підстерігають – від елементарної крадіжки до піску, води і морського бризу.
На жаль, смартфони погано переносять купання або пильовий вітер, тож навіть маленька піщинка може стати фатальною для його роботи.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Як захистити телефон на пляжі, читайте наші лайфхаки:
- Лайфхак 1. Заглушки
Навіщо винаходити колесо, якщо все вже зробили до вас? Багатьом телефонами не страшні ні дрібні бризки, ні навіть падіння з невеликої висоти, завдяки міцному корпусу. А ось дійсно слабкі місця в гаджетах – це технологічні отвори і роз'єми, куди потрапляє вода і пісок. Виробники заздалегідь подбали про цю проблему і випустили спеціальні заглушки, які і коштують недорого, і виглядають гарно.
- Лайфхак 2. Сумка
Мініатюрна водонепроникна сумка, зроблена спеціально для телефону – ще один спосіб убезпечити техніку від піску і вологи під час походу на пляж і навіть купання, якщо ви боїтеся залишати цінні речі на березі.
- Лайфхак 3. Пакет
Якщо ж ви ще не обзавелися таким девайсом для свого смартфона, на виручку прийде пакет із застібкою або навіть найзвичайнісінький поліетиленовий кульок, який можна міцно зав'язати.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми розповідали, що робити, щоб пісок не лип до ніг: літні лайфхаки.