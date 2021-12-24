Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Подорожі

Як завести та прогріти авто взимку: корисні поради водіям

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
24 грудня, 17:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потрібно їхати, а машина не заводиться: існує кілька лайфхаків, які допоможуть вирішити цю проблему.
Як завести машину взимку
Як завести машину взимку / Фото: Колаж: Сьогодні

В зимовий морозний сезон найменше хочеться переміщатися у громадському транспорті, але саме цей час для багатьох водіїв стає справжнім випробуванням. Машина в холод не заводиться зовсім або ж стартує із великими труднощами.

Що робити, як завести і прогріти машину на морозі ? Є кілька нескладних лайфхаків, які, можливо, допоможуть вам упоратися з цією проблемою.

Реклама

Як завести машину в мороз: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Розбудити акумулятор

Як завести авто взимку / Фото: unsplash
Як завести авто взимку / Фото: unsplash

На морозі помітно знижується потужність акумулятора тому він не може крутити стартер з потрібною швидкістю. Щоб розбудити акумулятор, йому потрібно дати невелике навантаження, наприклад, увімкнути дальнє світло або автомагнітолу. Це трохи розігріє акумулятор, активізуючи хімічні процеси. Головне – не пропустити момент і завести авто, інакше є ризик розрядити батарею.

  • Лайфхак 2. Робота стартера

Стартер не має сенсу вмикати довше ніж на 20 секунд . Якщо 2-3 спроби не завели авто, потрібно почекати кілька хвилин, а потім повторити. Якщо двигун не запрацював після кількох спроб, доведеться відбуксирувати машину в теплий гараж і вже там після відігрівання можна знову спробувати завестися.

Реклама
  • Лайфхак 3. Натиснути зчеплення

Як завести авто взимку / Фото: unsplash
Як завести авто взимку / Фото: unsplash

У машинах з ручною коробкою передач двигун заводиться натиснутою педаллю зчеплення . Стартеру легше працювати із ізольованою від двигуна коробкою передач. А після того, як машина завелася, потрібно ще потримати натиснутою педаль деякий час і потім дуже плавно відпустити її.

  • Лайфхак 4. Прикурити

Як завести авто взимку / Фото: unsplash
Як завести авто взимку / Фото: unsplash

Реклама

Для запуску двигуна може не вистачати власної енергії, якщо акумулятор не встигає зарядитися. В даному випадку допоможе додаткова зарядка, наприклад, можна "прикурити" від іншого автомобіля. Головне – не переплутати клеми .

  • Лайфхак 5. Коробка передач

Ще одна практична порада, яка допоможе завести авто: залишаючи його на ніч на вулиці, не ставте на ручне гальмо – так є велика ймовірність примерзання колодок. Краще залиште машину на передачі.

  • Лайфхак 6. Стоянка

Як завести авто взимку / Фото: unsplash
Як завести авто взимку / Фото: unsplash

Якщо немає можливості в сильні холоди тримати машину в опалюваному гаражі, то ставте її на стоянку, що охороняється, щоб на ніч не включати сигналізацію . За рахунок цього додатково не сідатиме акумулятор.

  • Лайфхак 7. Заміна рідин

Як завести авто взимку / Фото: pinterest
Як завести авто взимку / Фото: pinterest

З настанням холодів важливо змінити в автомобілі всі рідини на зимові . Важливо регулярно міняти олію з низькою в'язкістю – це забезпечить легше обертання та запуск двигуна.

  • Лайфхак 8. Відігріти акумулятор

Як завести авто взимку / Фото: pinterest
Як завести авто взимку / Фото: pinterest

Якщо ви знаєте з прогнозу, що настають холоди, і при цьому вам позаріз потрібно буде їхати, то завестися допоможе надійний, хоч і не надто зручний спосіб. Зніміть акумулятор і на ніч заберіть його в тепло, а вранці знову вставте в авто.

Раніше ми розповідали, як підготуватися до подорожі машиною.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Що по ❤️‍🔥 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Що по 💸 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто рахуватиме гроші
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати
Місячний календар на тиждень
20 - 26 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти