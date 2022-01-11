Як завести машину, якщо сів акумулятор: поради та лайфхаки для автомобілістів

Розрядився акумулятор, а вам потрібно терміново їхати – існує кілька способів, як завести машину.

Якщо сів акумулятор, машину можна завести кількома способами / Фото: Колаж: Сьогодні

Часті випадки, особливо взимку, коли в машині сідає акумулятор . Найпростіший спосіб вирішити цю проблему – викликати евакуатор. Але можна завести авто й іншими способами. Можливо, наші лайфхаки стануть вам у нагоді.

Як завести машину: лайфхаки

Лайфхак 1. Акумулятор іншої машини

Як завести машину / Фото: pinterest

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Один із найпопулярніших методів – це "прикурювання" від акумулятора іншої машини . Для цього спеціальними проводами з клемами-крокодилами потрібно з'єднати АКБ двох автомобілів з ідентичними ємностями акумуляторів. Важливо дотримуватися полярності. А після того, як автомобіль заведеться, не варто поспішати глушити двигун, щоб акумулятор встиг зарядитися.

Лайфхак 2. Буксирувальний трос

Як завести машину / Фото: pinterest

Якщо на вашому авто механічна коробка передач , підійде метод буксиру Робоча машина чіпляє трос і тягне за собою машину з розрядженим АКБ. Вам слід витиснути зчеплення, перейти на третю передачу, а на швидкості 10-20 км/год плавно відпустити педаль. Коли двигун запрацює, увімкніть нейтральну передачу і не забудьте подати сигнал тягачу.

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Лайфхак 3. Штовхнути

Аналогічний спосіб, який застосовується лише до машини з механічною коробкою передач – це штовхання або спуск під ухил якщо дозволяє місцевість. Коли авто штовхають кілька осіб руками, швидкість може бути нижчою, ніж при тягачі, тому може знадобитися кілька спроб. Важливо при штовханні не впиратися у ліхтарі, скло та інші крихкі деталі, щоб їх не пошкодити.

Лайфхак 4. Пуско-зарядний пристрій

Як завести машину / Фото: pinterest

Бустери або пуско-зарядні пристрої для АКБ – зручна, хоча і недешева річ у дорозі. Вони універсальні та підходять для машин і з бензиновими, і з дизельними моторами. Щоб завести машину, слід вимкнути запалення, підключити дроти з клемами АКБ та увімкнути запалення.

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Лайфхак 5. Мотузка

Як завести машину / Фото: pinterest

Існує спосіб завестися навіть далеко від траси та можливої допомоги інших водіїв. Для цього знадобляться сильні руки, домкрат і міцна мотузка. Машину потрібно поставити на гальмо стоянки, підняти домкратом одне з провідних коліс, щоб воно опинилося вільним у повітрі. Увімкніть запалення та встановіть третю передачу. На само колесо намотайте трос , а потім різко смикніть. Двигун має завестися, і колесо обертатиметься – увімкніть нейтральну передачу.

Лайфхак 6. Акумулятор від шуруповерта

Оригінальний метод завестися – взяти батарею шуруповерта або іншого інструменту напругою понад 12 вольт . Для цього потрібно підключити до клем батареї дроти. За 15-20 хвилин батарея зможе трохи поповнити заряд акумулятора машини, після чого можна запустити мотор.

Лайфхак 7. Тепла вода

Можна трохи збільшити напругу акумулятора теплою ванною. Для цього батарею доведеться зняти та опустити в тазик із гарячою водою до рівня верхньої кришки. Однак майте на увазі, що такий спосіб є малоефективним і швидко виводить акумулятор із ладу.

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