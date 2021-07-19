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Куди заховати на пляжі гроші і цінні речі: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 липня, 19:19
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Гроші, телефон та інші цінності можна заховати так, щоб не привертати увагу нечесних на руку людей.
Як заховати цінні речі на пляжі
Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Не має значення, прийшли ви на пляж на самоті або компанією – в будь-якому випадку хочеться зануритися і поплескатися у воді, а не сидіти прив'язаними до своїх речей. Як заховати цінності, щоб, вийшовши з води, ви не виявили, що вас пограбували? Читайте наші лайфхаки.

Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Як відомо, те, що лежить у всіх на виду, привертає увагу набагато менше, ніж заховане на дно сумки.

Як заховати на пляжі гроші і цінні речі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Взуття

Як заховати цінні речі на пляжі
Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Ми раніше розповідали, як можна використовувати старе взуття. Крім прикрас і декору, малопривабливі гумові шльопанці, на які навряд чи хтось зазіхне, вам ще послужать. Зробіть із них тайник, прорізавши в товстій підошві щілини, куди можна заховати гроші і навіть мобільний телефон.

  • Лайфхак 2. Засоби гігієни

Як заховати цінні речі на пляжі
Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Одноразова маска, дитячий підгузник, пакетик з жіночою гігієнічною прокладкою – цей список можна продовжити, і всі ці речі можуть стати тимчасовим "сейфом" для ваших цінностей. У злодіїв навряд чи вистачить кмітливості шукати гроші або годинник у таких засобах особистої гігієни.

  • Лайфхак 3. Одноразовий посуд

Як заховати цінні речі на пляжі
Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Аналогічний тайник, який мало привертає увагу, легко зробити з непрозорого прим'ятого стаканчика або пластикової пляшки з-під напою з широким горличком. Такі речі можна сміливо залишати на підстилці, притиснувши одягом, щоб їх не забрав вітер, або випадкові борці за чистий пляж не вважали нічийним сміттям.

  • Лайфхак 4. Зарити

Як заховати цінні речі на пляжі
Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Якщо ви довіряєте своїй пам'яті, можете скласти всі цінні речі в пакет і непомітно прикопати під своєю підстилкою на глибину 5-10 см. Тільки обов'язково запам'ятайте місце, інакше вам доведеться перекопати весь пляж у пошуках власний ключів або гаманця.

  • Лайфхак 5. Підстилка

Як заховати цінні речі на пляжі
Як заховати цінні речі на пляжі / Фото: Unsplash

Можна зробити потайну кишеньку в самій пляжній підстилці. Бажано, щоб вона була зі щільної строкатої тканини, тоді нашитий клаптик не буде помітний.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми розповідали, що робити, щоб пісок не лип до ніг: літні лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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