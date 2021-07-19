Куди заховати на пляжі гроші і цінні речі: лайфхаки

Не має значення, прийшли ви на пляж на самоті або компанією – в будь-якому випадку хочеться зануритися і поплескатися у воді, а не сидіти прив'язаними до своїх речей. Як заховати цінності, щоб, вийшовши з води, ви не виявили, що вас пограбували? Читайте наші лайфхаки.
Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, дивіться ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Як відомо, те, що лежить у всіх на виду, привертає увагу набагато менше, ніж заховане на дно сумки.
Як заховати на пляжі гроші і цінні речі: лайфхаки
- Лайфхак 1. Взуття
Ми раніше розповідали, як можна використовувати старе взуття. Крім прикрас і декору, малопривабливі гумові шльопанці, на які навряд чи хтось зазіхне, вам ще послужать. Зробіть із них тайник, прорізавши в товстій підошві щілини, куди можна заховати гроші і навіть мобільний телефон.
- Лайфхак 2. Засоби гігієни
Одноразова маска, дитячий підгузник, пакетик з жіночою гігієнічною прокладкою – цей список можна продовжити, і всі ці речі можуть стати тимчасовим "сейфом" для ваших цінностей. У злодіїв навряд чи вистачить кмітливості шукати гроші або годинник у таких засобах особистої гігієни.
- Лайфхак 3. Одноразовий посуд
Аналогічний тайник, який мало привертає увагу, легко зробити з непрозорого прим'ятого стаканчика або пластикової пляшки з-під напою з широким горличком. Такі речі можна сміливо залишати на підстилці, притиснувши одягом, щоб їх не забрав вітер, або випадкові борці за чистий пляж не вважали нічийним сміттям.
- Лайфхак 4. Зарити
Якщо ви довіряєте своїй пам'яті, можете скласти всі цінні речі в пакет і непомітно прикопати під своєю підстилкою на глибину 5-10 см. Тільки обов'язково запам'ятайте місце, інакше вам доведеться перекопати весь пляж у пошуках власний ключів або гаманця.
- Лайфхак 5. Підстилка
Можна зробити потайну кишеньку в самій пляжній підстилці. Бажано, щоб вона була зі щільної строкатої тканини, тоді нашитий клаптик не буде помітний.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми розповідали, що робити, щоб пісок не лип до ніг: літні лайфхаки.