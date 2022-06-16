Синоптики дали нерадісний прогноз погоди

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, у яких областях чекати на нельотну погоду

Майже по всій Україні 17 червня обіцяють опади, подекуди грози. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 17 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не сильно потішить. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. При цьому температура повітря сягне максимум 27 градусів тепла. Незважаючи на спеку, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути і не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують у Луцьку, Рівному, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях, Житомирі, Києві, Чернігові, Черкасах, Сумах, Миколаєві та Одесі.

Якою буде погода в Україні та Києві 17 червня?

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Так, за прогнозами синоптиків, 17 червня вдень у південних регіонах місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16 градусів тепла, вдень 25-27.

На сході країни без опадів, лише у Сумах можлива гроза. Температура вночі 11-14 градусів тепла, вдень 22-27. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях очікуються дощі та грози. Температура вночі 11-13 градусів тепла, вдень 17-24. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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На півночі країни, а також у центральних областях місцями очікуються короткочасні дощі. Температура вночі 12-15 градусів тепла, вдень 22-26. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 17 червня буде гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.