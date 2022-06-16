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Синоптики дали нерадісний прогноз погоди

Олексій Логінов Олексій Логінов
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16 червня, 15:13
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, у яких областях чекати на нельотну погоду
Майже по всій Україні 17 червня обіцяють опади, подекуди грози. Фото: колаж "Сьогодні"
Майже по всій Україні 17 червня обіцяють опади, подекуди грози. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 17 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не сильно потішить. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. При цьому температура повітря сягне максимум 27 градусів тепла. Незважаючи на спеку, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути і не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують у Луцьку, Рівному, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях, Житомирі, Києві, Чернігові, Черкасах, Сумах, Миколаєві та Одесі.

Якою буде погода в Україні та Києві 17 червня?

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Так, за прогнозами синоптиків, 17 червня вдень у південних регіонах місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16 градусів тепла, вдень 25-27.

На сході країни без опадів, лише у Сумах можлива гроза. Температура вночі 11-14 градусів тепла, вдень 22-27. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У західних областях очікуються дощі та грози. Температура вночі 11-13 градусів тепла, вдень 17-24. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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На півночі країни, а також у центральних областях місцями очікуються короткочасні дощі. Температура вночі 12-15 градусів тепла, вдень 22-26. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 17 червня буде гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.

Олексій Логінов
Олексій Логінов

У минулому – синоптик, тепер журналіст. У медіа з 2018 року. Вірю в науку та прогрес. Пишу про технологічні прориви, наукові відкриття. Мій друг – Укргідрометцентр, працюю з метеорологами, складаю прогнози погоди для "Сьогодні".

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