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Парасолька не завадить? Синоптики дали свіжий прогноз погоди

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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8 червня, 15:11
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Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, в яких областях чекати на нельотну погоду
В Україну насувається негода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну насувається негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 9 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не сильно потішить. У багатьох областях очікується дощ із грозою. Водночас температура повітря сягне максимум 29 градусів тепла. Незважаючи на спекотну погоду, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути і не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують в Ужгороді, Львові, Івано-Франківську, Одесі, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.

Ось якою буде погода в Україні та Києві завтра, 9 червня.

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У Вінницькій області день пройде без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

У Черкаській області також буде без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

У Кіровоградській області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

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У Львівській області вдень прогнозують дощ із грозою. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

У Волинській області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

У Рівненській області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

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У Тернопільській та Хмельницькій областях без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +27...+29°С.

У Харківській області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +25...+27°С.

У Луганській області без опадів. Температура повітря вночі +14...+16°С, вдень +25...+27°С.

У Донецькій області без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +25...+27°С.

В Одесі вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря вночі +15…+17. Вдень +24...+26 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +14…+16. Вдень +27...+29 градусів.

Цього дня буде тепло, але йтиме дощ у деяких регіонах

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали прогноз магнітних бур на червень.

Сергій Мартинець
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