10 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 10 июля? День Николы Теслы. Праведной Иоанны, преподобного Сампсона – в православном календаре. Самсон Сеночный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июля.
- День Николы Теслы отмечается в честь 165-летнего юбилея сербского ученого, "вдохновенного пророка электричества".
- День независимости – празднуют Багамские Острова.
- День государственного флага – отмечает Монголия.
Какой сегодня праздник
10 июля в православной церкви чтится память преподобного Сампсона, Странноприимца, праведной Иоанны мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.
В народе 10 июля почитался Самсон Сеночный или сеногной. В этот период часто шли дожди, а потому скошенное и заготовленное впрок сено намокало и загнивало.
Приметы на 10 июля:
- дождь на Самсона – лето будет мокрым;
- солнечная погода – сохранится до самой осени;
- если сено зеленое – уродится гречиха, а если черное – пшеница.
Интересные и важные события в Украине и мире 10 июля
- 1878 – в Англии во время футбольного матча впервые прозвучал звук свистка арбитра.
- 1964 – The Beatles выпустили альбом A Hard Day’s Night, давший старт битломании.
- 1968 – Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы Cream.
Кто родился 10 июля
- 1856 – Никола Тесла, сербский изобретатель, физик.
- 1905 – Лев Кассиль, советский писатель.
- 1918 – Джеймс Олдридж, английский писатель.
- 1920 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.
- 1980 – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.
- 1982 – Влад Яма, украинский танцор, судья танцевальных телепроектов.
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