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10 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 июля, 07:25

Ольга Козачок

День Николы Теслы, день праведной Иоанны и преподобного Сампсона – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 июля.

10 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 июля? День Николы Теслы. Праведной Иоанны, преподобного Сампсона – в православном календаре. Самсон Сеночный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июля.

Какой сегодня праздник

10 июля в православной церкви чтится память преподобного Сампсона, Странноприимца, праведной Иоанны мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

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В народе 10 июля почитался Самсон Сеночный или сеногной. В этот период часто шли дожди, а потому скошенное и заготовленное впрок сено намокало и загнивало.

Приметы на 10 июля:

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июля

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