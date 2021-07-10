10 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День Николы Теслы, день праведной Иоанны и преподобного Сампсона – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 июля.

10 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 10 июля? День Николы Теслы. Праведной Иоанны, преподобного Сампсона – в православном календаре. Самсон Сеночный – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Петр, Юрий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 10 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 10 июля.

День Николы Теслы отмечается в честь 165-летнего юбилея сербского ученого, "вдохновенного пророка электричества".

День независимости – празднуют Багамские Острова.

День государственного флага – отмечает Монголия.

Какой сегодня праздник

10 июля в православной церкви чтится память преподобного Сампсона, Странноприимца, праведной Иоанны мироносицы, преподобного Севира, пресвитера, преподобного Георгия Иверского Святогорца, преподобного Мартина Туровского.

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В народе 10 июля почитался Самсон Сеночный или сеногной. В этот период часто шли дожди, а потому скошенное и заготовленное впрок сено намокало и загнивало.

Приметы на 10 июля:

дождь на Самсона – лето будет мокрым;

солнечная погода – сохранится до самой осени;

если сено зеленое – уродится гречиха, а если черное – пшеница.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 июля

1878 – в Англии во время футбольного матча впервые прозвучал звук свистка арбитра.

1964 – The Beatles выпустили альбом A Hard Day’s Night, давший старт битломании.

1968 – Эрик Клэптон официально объявил о распаде группы Cream.

Кто родился 10 июля

1856 – Никола Тесла, сербский изобретатель, физик.

1905 – Лев Кассиль, советский писатель.

1918 – Джеймс Олдридж, английский писатель.

1920 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.

1980 – Джессика Симпсон, американская певица, актриса, телеведущая.

1982 – Влад Яма, украинский танцор, судья танцевальных телепроектов.

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